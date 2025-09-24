Xbox y Zoom llegan a los autos: la nueva tecnología de LG

Xbox Game Pass Ultimate se integra directamente en la plataforma de LG.

LG mostró cómo piensa el futuro de los autos definidos por software. La compañía presentó novedades de su Plataforma de Contenido Automotriz basada en webOS, que busca transformar al vehículo en un verdadero espacio de experiencias digitales. Con alianzas estratégicas con Xbox y Zoom, LG deja claro que el gaming y la productividad dentro del auto serán protagonistas en los próximos años.

Según Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company, la meta es ambiciosa: llegar a 20 millones de autos con webOS ACP para 2030. La apuesta es clara: pasar del vehículo como simple medio de transporte a un “espacio vital” donde los usuarios puedan jugar, trabajar y disfrutar de contenidos de forma segura.

Xbox y Zoom desde el auto

Uno de los anuncios más resonantes fue la integración de Xbox Game Pass Ultimate directamente en la plataforma de LG. Los pasajeros podrán jugar en la nube a títulos como Forza Horizon 5 o Doom: The Dark Ages usando un control Bluetooth y conexión a Internet. Esta movida abre la puerta a que los viajes largos se conviertan en sesiones de gaming sin interrupciones, algo inédito en la industria automotriz.

Además del gaming, la productividad también ganó terreno. Zoom tendrá una app nativa en los sistemas de infoentretenimiento de LG, lo que permitirá realizar reuniones virtuales dentro del vehículo. La propuesta apunta a profesionales que buscan mantenerse conectados en movimiento, con una interfaz pensada para minimizar distracciones y priorizar la seguridad al volante.

Una experiencia webOS que ya conocemos

La ACP de LG extiende al auto la misma experiencia intuitiva de webOS, presente en más de 240 millones de Smart TVs en todo el mundo. Los pasajeros podrán acceder a Netflix, Disney+, YouTube y otros servicios, con planes de sumar plataformas como Rakuten TV, Joyn y U-NEXT en los próximos meses.

Con esta estrategia, LG no solo refuerza su liderazgo en movilidad inteligente, sino que también acerca a los usuarios una experiencia completa: entretenimiento, productividad y conectividad en un solo espacio. El auto del futuro, según la marca, será un verdadero “hogar sobre ruedas”.