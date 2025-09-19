Xbox Game Pass: qué juegos incorpora y cuáles dejan el catálogo en septiembre 2025

Xbox anunció la llegada de Hollow Knight: Silksong -una de las secuelas indie más anticipadas- junto con otros juegos que amplían los géneros disponibles para sus suscriptores. Pero al mismo tiempo, se confirmó que ciertos títulos dejarán de estar accesibles a fin de mes, por lo que quienes los tienen pendientes tienen poco tiempo.

Novedades destacadas que se sumaron al catálogo

Estos son algunos de los juegos más destacados que entrarán al Game Pass en los próximos días:

Hollow Knight: Silksong — está disponible desde el 4 de septiembre para PC, Xbox Series y Cloud.

I Am Your Beast — ya disponible para PC, consola y nube.

Nine Sols — acción‑plataforma intensa, llegó el 3 de septiembre para consolas.

PAW Patrol World — ideal para jugar en familia, ya disponible en todas las plataformas de Game Pass.

RoadCraft — juego de reconstrucción post desastre, entrando en la segunda mitad del mes.

Juegos que salen del servicio

Si hay títulos que querés terminar, este es el momento:

Ninja Gaiden Sigma — se retirará el 30 de septiembre de consola, PC y nube.

Ninja Gaiden Sigma 2 — al igual que el primero, dejará el catálogo el mismo día.

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge — parte de la colección que también saldrá el 30 de septiembre.

Terra Invicta — juego de estrategia para PC, también será removido el 30 de este mes.

Qué tener presente para sacarles jugo

Si sos usuario de Game Pass, estos puntos te convienen:

Revisá tu backlog : si hay juegos que querés completar, aprovechá que aún están antes de que salgan.

Verificá en qué plataformas los estás jugando (PC, consola, nube), ya que algunos desaparecen sólo en algunas versiones.

Estimá si vale la pena comprarlos con descuento si te interesa conservarlos fuera del servicio. Game Pass suele ofrecer rebajas para títulos que están por salir.

Aprovechá los días gratuitos de acceso o los modos de prueba de los nuevos juegos para decidir si te quedás con alguno.

Esta actualización de Game Pass reafirma su estrategia de mantener el catálogo dinámico: incorporar títulos que generan expectativa, como Silksong, junto con retiros que purgan los juegos menos jugados. Si jugás mucho, septiembre es un mes clave.