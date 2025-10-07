Wuthering Waves está gratis en Steam: cómo descargarlo

El juego de Kuro Games es en una de las grandes sorpresas del género.

Wuthering Waves, uno de los RPG de acción más populares del año, ya está disponible de forma gratuita en Steam. El juego desarrollado por Kuro Games se convirtió en una de las grandes sorpresas del género gracias a su mundo abierto, su estética cuidada y un sistema de combate dinámico. Si todavía no lo probaste, te contamos cómo descargarlo gratis y qué necesitás saber antes de empezar a jugar.

Para bajar Wuthering Waves gratis en Steam, lo primero es tener una cuenta activa en la plataforma. Una vez adentro, podés buscar el juego en la tienda —simplemente escribí su nombre en la barra de búsqueda— y hacer clic en “Jugar” o “Instalar”. Steam se encarga del resto: la descarga empieza automáticamente y el título se agrega a tu biblioteca, donde podrás acceder cada vez que quieras. El proceso es completamente gratuito, sin necesidad de activar códigos ni pagar DLCs.

Cómo descargar Wuthering Waves en Steam

Ingresá a la tienda de Steam desde tu navegador o abrí la app de Steam. Iniciá sesión con tu cuenta o creá una nueva (también es gratis). En la barra de búsqueda, escribí “Wuthering Waves”. Entrá a la página oficial del juego y hacé clic en “Jugar” o “Instalar”. Elegí la carpeta de destino y confirmá la descarga. Esperá a que se complete la instalación, y una vez listo, abrilo desde tu biblioteca y empezá a jugar.

El título se destaca por su ambientación postapocalíptica.

El título se destaca por su ambientación postapocalíptica y una narrativa que combina exploración, acción y ciencia ficción. Los jugadores pueden recorrer enormes escenarios, enfrentarse a criaturas llamadas Tacet Discords y mejorar las habilidades de sus personajes a medida que avanzan. Además, Kuro Games lanza actualizaciones frecuentes con nuevos eventos y contenido jugable.

A diferencia de otros RPG del estilo, Wuthering Waves no requiere ningún pago obligatorio, aunque incluye compras opcionales dentro del juego. Gracias a su llegada a Steam, sumarse a su comunidad global es más fácil que nunca: solo necesitás unos clics y algo de espacio libre en tu disco. En resumen, descargar Wuthering Waves gratis en Steam es una excelente oportunidad para disfrutar de un RPG visualmente impresionante y con una jugabilidad profunda, sin gastar un peso.