Los fanáticos de los shooters tienen un motivo para celebrar: Delta Force, uno de los videojuegos militares más recordados de los 90, se puede descargar gratis en Steam por tiempo limitado. La promoción permite sumar el título a la biblioteca digital sin costo y conservarlo para siempre. Para acceder, alcanza con iniciar sesión en la plataforma de Valve, buscar el juego y añadirlo.

Publicado en 1998 por NovaLogic, Delta Force se destacó por ofrecer un enfoque táctico en un momento en que predominaban los shooters de acción rápida. El jugador encarna a un miembro de la unidad de élite estadounidense y debe cumplir misiones en distintos escenarios, desde desiertos hasta selvas, con libertad para elegir la estrategia.

Cómo es el Delta Force

Lo que distinguió a Delta Force fue su apuesta por la táctica y los escenarios abiertos. A diferencia de otros títulos de la época, no se trataba de correr y disparar sin pensar, sino de planificar movimientos, cubrirse y trabajar en equipo. El multijugador online también fue un diferencial: permitía combates entre escuadrones, algo que en 1998 no era común y que marcó el camino para sagas posteriores como Call of Duty o Battlefield.

Otra de las grandes innovaciones del título fue el uso de gráficos voxel, que permitían representar terrenos amplios y detallados en un momento en el que la tecnología 3D todavía estaba en pañales. Eso le dio a Delta Force una identidad propia y lo convirtió en una referencia dentro de los FPS militares. Además, su modo multijugador fue muy valorado en su tiempo, ya que permitía enfrentamientos online entre escuadrones, algo bastante novedoso para finales de los 90.

Hoy, más de 25 años después, el juego puede sentirse limitado frente a los estándares modernos, pero sigue siendo un viaje obligatorio para quienes quieren entender la evolución de los shooters tácticos. En especial porque franquicias posteriores, como Call of Duty o Battlefield, tomaron mucho de la fórmula que Delta Force planteó en su momento.

Cómo descargar Delta Force gratis en Steam

Con más de 25 años de historia, el juego puede sentirse limitado frente a los shooters actuales, pero sigue siendo una pieza clave en la evolución del género. Ahora, gracias a Steam, se puede revivir o descubrir sin gastar un peso.

Para sumarlo a la biblioteca:

Ingresá en Steam desde la app o el navegador.

Iniciá sesión con tu cuenta personal.

Buscá Delta Force en la tienda.

Hacé clic en “Añadir a la biblioteca”.

Una vez reclamado, el título queda asociado de manera permanente y no requiere suscripciones ni pagos adicionales.