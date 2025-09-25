Steam regala War Thunder: cómo descargarlo

War Thunder es un juego multijugador militar gratuito que combina combate aéreo, terrestre y naval, abarcando desde vehículos históricos hasta unidades modernas. Con una gran variedad de aviones, tanques, barcos y escenarios de batalla, ofrece una experiencia intensa y estratégica para quienes buscan acción militar realista.

Este título ya está disponible gratis para que lo instales a través de Steam, sin costo adicional ni suscripción obligatoria. Lo único que pagarás eventualmente son los contenidos opcionales dentro del juego. Este título también destaca por su modo multijugador cruzado entre plataformas, permitiendo que jugadores en PC, consolas y otros sistemas jueguen juntos.

Cómo descargar War Thunder gratis en Steam

Abrí Steam en tu computadora e iniciá sesión con tu cuenta (o creá una si no tenés).

Buscá “War Thunder” en la tienda de Steam.

Cuando entres a la página del juego, hacé clic en el botón “Instalar juego” o “Play Game” si ya está marcado como gratuito.

Esperá que Steam descargue e instale el cliente.

Una vez instalado, abrilo desde tu biblioteca y comenzá sesión o creá una cuenta de War Thunder para empezar a jugar.

Requisitos mínimos y recomendados

Para que el juego corra bien en tu PC, te conviene tener al menos:

Mínimos : Windows 10 (64 bits), CPU dual‑core a ~2,2 GHz, 4 GB de RAM, tarjeta gráfica compatible con DirectX 11.

Recomendados: procesador más potente tipo Core i5 o Ryzen 5, 16 GB de RAM y GPU de gama media (por ejemplo GTX 1060 o superior) para lograr mejor fluidez y calidad gráfica.

Además, necesitarás conexión a internet constante ya que el juego es multijugador en línea y no permite jugar offline.

War Thunder es un excelente regalo gratuito que combina realismo, variedad y estrategia militar. Si te interesa el combate entre aviones, tanques o guerras navales, este juego te ofrece todo eso sin tener que pagar desde el inicio. Aprovechá para instalarlo y sumarte a las batallas hoy mismo.