Skate ahora está gratis en Steam: cómo descargarlo

Liberaron el juego como parte de una campaña para revitalizar la saga.

El clásico skate llegó a Steam y se puede descargar de manera totalmente gratuita. Electronic Arts decidió liberar esta versión como parte de una campaña para revitalizar la saga y acercarla a nuevos jugadores en PC. Esto significa que cualquiera con una cuenta en la plataforma puede sumarlo a su biblioteca sin pagar un peso, siempre que lo haga dentro del plazo promocional.

La descarga gratuita de skate en Steam es muy sencilla y no requiere pasos complicados. Lo importante es contar con la aplicación oficial de Steam instalada en tu computadora y tener una cuenta activa. Una vez cumplido esto, en solo unos clics el juego queda guardado para siempre en tu biblioteca digital, incluso después de que termine la promoción.

¿Qué ofrece esta versión de skate?

Skate es un videojuego de deportes extremos que revolucionó el género a mediados de los 2000. A diferencia de otras sagas más arcade, esta propuesta se destacó por su sistema de control basado en el “Flickit”: cada truco se ejecuta moviendo el joystick o el stick de manera realista, simulando el movimiento del pie sobre la tabla. El resultado es una experiencia mucho más cercana a andar en skate de verdad, con un mundo abierto lleno de spots urbanos, misiones, desafíos y la posibilidad de grabar y compartir tus mejores trucos.

Es considerado uno de los simuladores más auténticos del deporte, con una jugabilidad distinta a cualquier otro título de skateboarding. Su enfoque realista, el mapa abierto y la libertad para improvisar convierten cada sesión en algo único. Si bien se trata de un juego que marcó época en consolas, ahora se puede disfrutar en PC con todas las ventajas de la plataforma: guardado en la nube, compatibilidad con mando, logros y actualizaciones automáticas.

Para quienes nunca lo probaron, es una oportunidad ideal de experimentar una de las sagas más influyentes del género deportivo. El lanzamiento del acceso anticipado es un punto de partida desde el que se irán añadiendo nuevas funciones, mejoras, eventos en directo y contenido de temporada.

Ahora se puede disfrutar en PC con todas las ventajas de Steam.

Cómo descargar skate gratis en Steam

Iniciá sesión con tu cuenta en Steam o creá una nueva si todavía no tenés. Usá el buscador e ingresá skate. Seleccioná el título publicado por Electronic Arts. Hacé clic en Añadir a la biblioteca para reclamarlo gratis.

Una vez hecho esto, el juego queda vinculado de manera permanente a tu cuenta y podés instalarlo cuando quieras, incluso después de que termine la promoción.