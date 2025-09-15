Steam regala este juego imperdible: cómo descargarlo

Marvel Rivals, el nuevo shooter competitivo que enfrenta a los superhéroes y villanos más icónicos del universo Marvel, ya se puede descargar gratis en Steam. El título, desarrollado por NetEase Games en colaboración con Marvel Games, busca convertirse en uno de los grandes éxitos del género gracias a su propuesta de acción por equipos, mecánicas cooperativas y un plantel de personajes que incluye a Spider-Man, Iron Man, Loki, Doctor Strange, Black Panther, entre otros.

La descarga es completamente gratuita y solo se necesita una cuenta de Steam para empezar a jugar. Disponible en PC, el juego apuesta por un modelo free-to-play que lo hace accesible a cualquier fanático de los cómics y de los shooters online. Además, al estar en Steam, se asegura actualizaciones constantes, integración con la comunidad y soporte multiplataforma en el futuro cercano.

Un shooter con identidad Marvel

Marvel Rivals propone batallas 6 vs 6 en mapas dinámicos inspirados en lugares emblemáticos del universo Marvel, como Wakanda, Asgard y el cuartel de los Guardianes de la Galaxia. Cada héroe o villano tiene habilidades únicas que pueden combinarse con otros compañeros de equipo, generando ataques sinérgicos que marcan la diferencia en el resultado de las partidas.

El apartado visual destaca por su estilo colorido y fiel a los cómics, con animaciones fluidas y un diseño que aprovecha al máximo el carisma de cada personaje. Sumado a esto, las actualizaciones periódicas prometen ampliar la lista de héroes jugables y sumar modos de juego que mantengan activa a la comunidad.

Cómo descargar Marvel Rivals gratis en Steam

Para jugar Marvel Rivals en PC, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Steam. Crear una cuenta gratuita (en caso de no tener una). Buscar “Marvel Rivals” en la tienda. Seleccionar la opción “Jugar” para iniciar la descarga e instalación.

El juego apuesta por un modelo free-to-play que lo hace accesible a cualquier fanático.

Una vez instalado, el juego quedará disponible en la biblioteca y se podrá acceder en cualquier momento sin costo.

Con Marvel Rivals, la compañía busca posicionarse fuerte en el mercado de los juegos competitivos online, un terreno donde hasta ahora no había tenido un representante de peso. El lanzamiento gratuito en Steam es una estrategia clara para atraer a millones de jugadores y construir una base sólida de fans desde el primer día.