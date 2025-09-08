Steam regala este juego imperdible: cómo descargarlo

Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero con un enfoque más arcade que histórico.

World War Legion se lanzó el 2 de septiembre de 2025 exclusivamente en Steam, y para sorpresa de muchos, es totalmente gratuito. Este shooter multijugador de la Segunda Guerra Mundial promete “experiencia AAA en cualquier hardware”, combates rápidos estilo FPS, armas personalizables y parkour táctico.

Descargar este videojuego es algo muy sencillo. Solo tenes que abrir Steam, buscar el nombre del juego y clickear donde dice "Play game", ya que se trata de un título "Free to play". Una vez agregado a tu biblioteca, empezá la descarga y ejecutalo desde ahí. Está bien optimizado para equipos de gama media o baja.

Qué es el World War Legion

World War Legion es un FPS ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero con un enfoque más arcade que histórico: incluye armas experimentales y estética WW2 sin apegarse a la precisión realista. El juego apuesta fuerte por el rendimiento: carga rapidísimo, corre fluido tanto en PCs modestos como en los mejores equipos, y tiene servidores dedicados para asegurar baja latencia

Cuenta con modos online, modo offline y soporte para gamepad; además, incluye parkour (saltos, derrapes, trepadas), uso de cuchillos arrojadizos, y un sistema de gunsmith para personalizar el arsenal. La idea es que todos los jugadores tengan las mismas chances: no hay ventaja por pagar.

World War Legion es una opción gratuita atractiva si te gusta, lo que mezcla FPS WW2 con acción rápida y estética pulida, especialmente si jugás en una PC o laptop sin tanto poder. La descarga por Steam es sencilla y sin costo. Sin embargo, el bajo puntaje de la comunidad y la base de jugadores reducida podrían hacerte dudar si buscás cosas con más impacto o estabilidad. Te conviene probar y sacar tus propias conclusiones.

Paso a paso, cómo descargarlo gratis en Steam