Steam regala este juego imperdible: cómo descargarlo

Marvel Rivals, shooter de superhéroes, ya se puede descargar gratis en Steam.

Imaginá un juego donde los héroes y villanos del universo Marvel, desde clásicos como Spider-Man y Iron Man hasta personajes más recientes como Moon Knight o Shang-Chi, pelean entre ellos. Marvel Rivals, el esperado shooter de superhéroes, ya se puede descargar gratis en Steam y viene generando un revuelo importante entre los fanáticos de los cómics y los videojuegos.

Para descargar Marvel Rivals en Steam alcanza con ingresar a la plataforma desde la PC, buscar el nombre del juego en la tienda y presionar el botón de instalación. No requiere ningún pago, ya que se trata de un título free-to-play, aunque sí ofrece contenido cosmético adicional mediante microtransacciones.

Es importante destacar que los requisitos de sistema son relativamente accesibles: basta con contar con Windows 10 en adelante, procesador Intel i5 o equivalente, 8 GB de RAM y una placa de video Nvidia GTX 1060 o similar.

¿Qué es Marvel Rivals?

Marvel Rivals propone combates 6 contra 6 en línea, donde los jugadores pueden elegir entre una amplia lista de personajes de la histórica editorial de comics. Con un formato similar al de otros shooters competitivos, pero con el atractivo inigualable de los superpoderes, promete ser uno de los juegos más jugados de este 2025.

El desarrollo del juego estuvo a cargo de NetEase Games, en colaboración con Marvel Games, y fue anunciado con bombos y platillos hace unos meses. Desde entonces, las expectativas no dejaron de crecer, ya que se trata del primer intento serio de llevar el universo Marvel al terreno de los shooters competitivos estilo hero-shooter, un género dominado por títulos como Overwatch.

La clave del juego está en su sistema de sinergias: algunos personajes pueden combinar poderes para generar ataques más potentes, algo que le suma una capa estratégica a cada partida. Además, los escenarios están inspirados en lugares icónicos de los cómics, como Wakanda, Asgard o la Nueva York de Spider-Man.

Paso a paso, cómo descargar Marvel Rivals gratis en Steam

Ahora bien, ¿cómo podés descargar Marvel Rivals gratis en Steam? El proceso es bastante sencillo. Simplemente seguí estos pasos: