VCT 2027: todo lo que tenés que saber del nuevo ecosistema de VALORANT

El anuncio lo hizo Leo Faria, Director Global de VALORANT Esports: "VCT 2027 consiste en reinventar cómo compiten los equipos y cómo los fans experimentan VALORANT Esports. Al cambiar a un sistema basado en torneos con acceso abierto a nuestros eventos más importantes, estamos creando un ecosistema más dinámico y con mucho en juego en el que cada partida importa y cada equipo tiene la oportunidad de llegar a la escena internacional".

Un sistema de torneos con clasificatorias abiertas

El cambio estructural más grande es el reemplazo del modelo de ligas por un ecosistema de torneos. Las clasificatorias abiertas serán el punto de entrada para todos los equipos, con varias ventanas de clasificación a lo largo del año. Desde ahí, los mejores avanzan a los torneos regionales —incluyendo los Kickoffs y las nuevas Copas— y los ganadores acceden directamente a Masters y Champions.

Por primera vez en la historia del VCT, un equipo aspirante que no tiene acuerdo de asociación puede llegar al escenario internacional más grande. Esto elimina la principal barrera de entrada que caracterizó a las temporadas anteriores.

Las nuevas Copas del VCT

Las Copas son el formato que reemplaza a las antiguas ligas regionales. Son torneos presenciales que determinan los mejores equipos de cada región, con finales en ciudades nuevas cada año. Ofrecen vías de clasificación abiertas y clasifican directamente a los equipos ganadores para Masters y Champions.

El dinero en juego

El nuevo modelo distribuye más de 6 millones de dólares en premios por año, con financiamiento completo de viajes para los equipos que llegan a eventos internacionales. Para los equipos no asociados, los incentivos financieros están vinculados a cada etapa de clasificación alcanzada, y los ciclos de pago serán más rápidos y consistentes durante toda la temporada.

Como referencia de la escala del ecosistema: en 2025, Riot Games distribuyó más de 86 millones de dólares provenientes de productos digitales entre los equipos del VCT.

El nuevo modelo de asociación

A partir de 2027 arranca un ciclo de asociación de dos años con criterios de selección actualizados. Los equipos asociados mantienen beneficios clave:

Pago base garantizado cada año.

cada año. Bonificación por rendimiento para los que obtienen buenos resultados.

para los que obtienen buenos resultados. Cápsula de Equipo : diseños en el juego para que los fans apoyen a su equipo favorito.

: diseños en el juego para que los fans apoyen a su equipo favorito. Clasificación directa a rondas posteriores de las clasificatorias, con mayor estabilidad y exposición.

Los criterios de selección para la asociación incluyen compromiso con la comunidad de VALORANT, sostenibilidad del negocio, excelencia operativa e infraestructura, y éxito competitivo.

Más eventos, más ciudades

El VCT 2027 celebrará más de 20 torneos por año en más de 16 ciudades de todo el mundo, con múltiples eventos presenciales por región. Copas regionales, competencias internacionales y eventos mundiales acercarán los esports de VALORANT a los fans de manera sin precedentes.

Riot Games publicará más detalles sobre los formatos regionales, las vías de clasificación y los recintos de los eventos en el período previo al Champions. La información oficial está disponible en valorantesports.com.