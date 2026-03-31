Steam regala THE FINALS: cómo descargarlo

THE FINALS es un shooter que fue desarrollado por Embark Studios y lanzado en diciembre de 2023. La propuesta es simple y adictiva: un programa de juegos del futuro donde los concursantes combaten en arenas de escenarios reales completamente destructibles. Cada partida es diferente porque el entorno cambia según las acciones de los jugadores: paredes que se derrumban, edificios que colapsan, explosiones que reconfiguran el terreno. De esta forma, se genera una expectativa en cada partida.

Cómo funciona

THE FINALS es un shooter en primera persona por equipos con una mecánica central que lo distingue del resto del género: la destrucción del entorno como herramienta táctica. Se puede tirar abajo paredes para flanquear al enemigo, hacer colapsar un piso entero o usar los escombros a favor del equipo. No hay dos rondas iguales. Un elige tu propia aventura en el acto.

El juego incluye distintas clases de personajes con habilidades únicas, amplio arsenal de armas y gadgets, y modos competitivos con sistema de ligas. Cuenta con cross-play: jugadores de PC pueden enfrentarse contra usuarios de consola. Las reseñas en Steam son "Muy positivas" con más de 149.000 valoraciones.

Cómo descargarlo

Abrir Steam en PC Buscar "THE FINALS" en la tienda Hacer clic en "Jugar gratis" Descargar e instalar el juego Crear o vincular una cuenta de Embark ID (gratuita) al iniciar por primera vez

El juego base no tiene ningún costo. Existe una edición Year 1 Deluxe con contenido cosmético a USD39,99, pero no es necesaria para jugar ni afecta el rendimiento en partida: no hay ventajas de pago. Es solo un costado estético pero no funcional.