Steam regala Los Sims 4: cómo descargarlo

El clásico de simulación de vida más popular del mundo sigue vigente. Si todavía no lo probaste, esta es tu oportunidad: Los Sims 4 está disponible gratis en Steam y se puede descargar de manera totalmente legal. Te contamos cómo hacerlo y de qué se trata este fenómeno que lleva más de una década conquistando a gamers de todas las edades.

Desde su lanzamiento, Los Sims 4 se consolidó como uno de los títulos más queridos por quienes disfrutan crear, construir y controlar la vida de personajes virtuales. El juego base ahora se puede descargar sin costo desde la plataforma Steam, lo que permite acceder a una experiencia completa y sin límites de tiempo. Eso sí, las expansiones y packs adicionales siguen siendo pagos, pero el contenido gratuito ofrece horas de diversión por cuenta propia.

¿De qué se trata Los Sims 4?

En Los Sims 4, el jugador puede crear personajes llamados “Sims” y guiarlos en cada aspecto de su vida: desde su apariencia y personalidad hasta su carrera, amistades y relaciones. También se pueden diseñar casas, barrios y comunidades enteras, con un nivel de detalle enorme. Parte de su éxito radica en la libertad creativa que ofrece: no hay un objetivo concreto, sino que cada uno elige su propio camino. Se trata de la cuarta versión del videojuego de simulación social más exitoso de todos los tiempos.

Cómo descargar gratis Los Sims 4 en Steam

Seguí estos pasos para obtener el juego base sin pagar un peso:

Abrí Steam en tu computadora. Iniciá sesión con tu cuenta o creá una nueva si todavía no tenés una. En la barra de búsqueda, escribí “The Sims 4”. Seleccioná el resultado oficial publicado por Electronic Arts (EA). Hacé clic en el botón “Jugar” o “Obtener” para agregarlo a tu biblioteca. Una vez completada la instalación, ya vas a poder empezar a jugar.

Este movimiento forma parte de la estrategia de EA para expandir la comunidad de jugadores y potenciar las ventas de sus expansiones, que agregan contenido como mascotas, temporadas, viajes o nuevas profesiones. Con más de 70 packs lanzados y una comunidad activa que comparte mods, casas y desafíos, The Sims 4 sigue demostrando por qué es uno de los juegos más duraderos y queridos del mundo. Y ahora, sin costo de entrada, no hay excusa para no probarlo.