Steam regala Bob Esponja: Titanes de las Mareas: cómo descargarlo

Desde el 13 de octubre de 2025, Steam puso a disposición de sus usuarios una versión de prueba de Bob Esponja: Titanes de las Mareas que permite experimentar los primeros niveles del juego antes de su estreno oficial previsto para el 18 de noviembre. El lanzamiento apunta tanto a los nostálgicos que crecieron viendo la serie como a nuevas generaciones de jugadores. En esta demo gratuita, podés recorrer escenarios icónicos de Fondo de Bikini y poner a prueba las mecánicas centrales del título.

Cómo descargar la demo paso a paso

Ingresá a tu cuenta de Steam desde la aplicación o el navegador web. Escribí Bob Esponja: Titanes de las Mareas – Demo en el buscador. Hacé clic en “Descargar demo” para iniciar la instalación gratuita. Una vez completada la descarga, el juego quedará disponible en tu biblioteca para jugarlo cuando quieras.

La demo no tiene fecha límite de descarga, pero se recomienda instalarla cuanto antes, ya que este tipo de pruebas suele tener disponibilidad temporal.

Qué incluye la demo y qué esperar

La versión de prueba ofrece una muestra sólida del tono y la jugabilidad del título final. Podés alternar entre Bob Esponja y Patricio, cada uno con habilidades únicas: el primero puede usar su clásica red de medusas y ataques de burbujas, mientras que Patricio aporta fuerza bruta y movimientos más lentos pero poderosos.

El demo incluye una misión introductoria completa ambientada en Fondo de Bikini, combates contra enemigos submarinos y plataformas con puzzles simples. Gráficamente, el juego combina el estilo caricaturesco de la serie con detalles modernos en iluminación y textura, manteniendo la estética colorida que lo caracteriza.

Según los primeros comentarios de la comunidad, la demo ofrece entre 30 y 45 minutos de juego y deja una buena impresión de rendimiento: corre de forma fluida en PC de gama media y ocupa menos de 5 GB de espacio en disco.

Con esta propuesta, Bob Esponja: Titanes de las Mareas promete convertirse en una de las sorpresas familiares de la temporada. Una entrega divertida, cooperativa y gratuita para quienes quieran revivir el humor del fondo del mar desde la comodidad de su PC.