PS5, PS5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal suben de precio: cuánto cuestan

PlayStation justificó la decisión en las "presiones continuas en el panorama de la economía global". Entre los factores concretos que explican el encarecimiento figuran el aumento sostenido en el precio de la memoria y otros componentes, alimentado por la fuerte demanda de los centros de datos y la industria de la inteligencia artificial. Además, en los últimos meses se han registrado aumentos considerables en los costes de distribución.

Los nuevos precios en dólares

La PS5 estándar (con lectora) sube de USD549,99 a USD649,99. La PS5 Digital Edition pasa de USD499,99 a USD599,99. La PS5 Pro sube de USD749 a USD899,99. El PlayStation Portal pasará a costar USD249,99.

El aumento oscila entre USD100 y USD150 según el modelo. Es la segunda suba en menos de un año: en agosto de 2025, Sony ya había incrementado los precios en USD50 por los aranceles impuestos en Estados Unidos.

Qué pasa en Argentina y el resto de América Latina

Sony no informó los nuevos precios para la región. Los precios de venta recomendados actualizados para México, Argentina, Chile, Colombia y Perú se publicarán una vez que los minoristas hayan agotado su inventario actual de consolas PS5 y PlayStation Portal. Quienes quieran comprar al precio viejo tienen una ventana para hacerlo mientras dure el stock disponible.

A diferencia de generaciones anteriores, en las que el precio del hardware tiende a disminuir con el paso de los años, la PlayStation 5 ha experimentado una serie de aumentos desde su lanzamiento. La PS6, según reportes de la industria, no llegaría hasta 2028 o 2029.