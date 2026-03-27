Ofertas de Pascua en PlayStation Store con hasta 80% de descuento: 5 recomendaciones

La selección de rebajas por las Ofertas de Pascua en PlayStation Store es amplia y variada, sin una temática particular: hay shooters, RPGs, aventuras de acción y peleas, tanto de grandes estudios como de desarrolladores independientes. Para quienes tengan PlayStation Plus, algunos títulos suman un descuento adicional sobre el precio ya rebajado. A continuación, cinco opciones que se destacan dentro de la promoción.

Mortal Kombat 1 — 80% de descuento (~$9,99 USD)

Uno de los mejores juegos de pelea de los últimos años, con un roster completo, modos de juego variados y el nivel de violencia y espectáculo que define a la saga. El 80% de descuento lo convierte en una de las compras más accesibles de la lista.

Resident Evil 3 Remake — 75% de descuento (~$9,99 USD)

El remake del clásico de Capcom está sujeto a una rebaja del 75%. Jill Valentine enfrenta a Nemesis en una Raccoon City completamente reconstruida con el motor gráfico moderno de la saga. Ideal para los que quieran ponerse al día con la franquicia antes de futuros lanzamientos.

DOOM: The Dark Ages — 67% de descuento (~$23,09 USD)

Una de las propuestas más recientes dentro de la promoción. Los entusiastas de las aventuras vertiginosas estarán felices de encontrarlo disponible a ese precio. El juego lleva la brutalidad del shooter de id Software a un nuevo escenario medieval oscuro con el ritmo frenético que caracteriza a la saga.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 65% de descuento (~$24,99 USD)

Uno de los juegos más aclamados del año pasado, con una campaña sólida y un modo cooperativo muy activo. Warhammer 40,000: Space Marine 2 está disponible dentro de las rebajas a un precio que lo hace difícil de ignorar para los fanáticos de la acción en tercera persona.

Hogwarts Legacy — hasta 85% de descuento (~$10,49 USD)

La mejor oportunidad para quienes todavía no visitaron Hogwarts. Junto a otros clásicos recientes, Hogwarts Legacy está entre los títulos con descuentos que alcanzan hasta el 90%, ofreciendo una excelente relación precio-contenido.

La lista completa de títulos está disponible en PlayStation Store. Vale aclarar que los precios varían según la región y algunos descuentos tienen fecha de vencimiento antes del 22 de abril.