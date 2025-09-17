Prime Gaming: cómo descargar gratis este juego imperdible

Si sos usuario de Amazon Prime Gaming, tenés la posibilidad de descargar gratis Boxes: Lost Fragments, uno de los títulos de misterio más destacados de este año. El juego está disponible sin costo adicional para todos los suscriptores del servicio en Argentina y otros países, y podés sumarlo a tu biblioteca de manera definitiva hasta el 29 de septiembre. Esto significa que, aunque dejes de pagar Prime más adelante, el juego va a seguir siendo tuyo.

Para acceder a la descarga gratuita de Boxes: Lost Fragments en Prime Gaming, simplemente necesitás iniciar sesión con tu cuenta de Amazon, entrar a la sección de juegos gratuitos y reclamarlo. Una vez hecho ese paso, el título se puede descargar a través de la app de Amazon Games en PC. La promoción estará activa por tiempo limitado, así que conviene aprovecharla cuanto antes.

Qué es Boxes: Lost Fragments

El atractivo de Boxes: Lost Fragments está en su propuesta inmersiva: sos un investigador que debe resolver complejos acertijos en escenarios repletos de detalles, cajas mecánicas y artefactos ocultos. La experiencia combina gráficos realistas con una ambientación sonora que potencia la tensión, ideal para quienes disfrutan de los juegos de escape room en formato digital.

En el juego asumís el rol de un ladrón profesional que es contratado para robar un misterioso artefacto dentro de una mansión antigua. Pero lo que parece un simple encargo se transforma en una experiencia llena de enigmas: cada habitación está plagada de cajas mecánicas, artefactos misteriosos y acertijos interconectados que tenés que resolver para avanzar.

Lo podés conseguir gratis hasta el 29 de septiembre.

Su fuerte está en la exploración y la lógica: hay que observar los escenarios con detalle, manipular objetos, descubrir mecanismos ocultos y desbloquear compartimentos secretos. Todo esto acompañado de una ambientación oscura, con gráficos realistas y música envolvente que aumenta la tensión mientras intentás salir de la mansión.

Paso a paso para descargarlo gratis en Prime Gaming

Iniciá sesión en tu cuenta de Amazon con suscripción activa a Prime. Entrá a Prime Gaming y buscá la sección de “Juegos gratis con Prime”. Seleccioná Boxes: Lost Fragments y hacé clic en “Reclamar”. Descargá e instalá la aplicación Amazon Games en tu PC. Desde la app, accedé a tu biblioteca y descargá el juego.

Con estos simples pasos, vas a poder disfrutar de Boxes: Lost Fragments sin pagar un peso extra y sumarlo a tu colección para siempre. El hecho de que el juego llegue gratis a Prime Gaming lo convierte en una gran oportunidad para probarlo sin necesidad de gastar dinero. Vale recordar que el servicio de Amazon Prime incluye, además de juegos mensuales sin costo, beneficios en Twitch y acceso a Prime Video, lo que suma un plus para quienes buscan entretenimiento variado en una sola suscripción.