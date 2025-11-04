EN VIVO
Epic Games regala Bendy and the Ink Machine: cómo descargarlo

La versión completa de Bendy and the Ink Machine ya está disponible gratis en Epic Games Store para PC, como parte de la promoción especial de Halloween, y podrá reclamarse hasta el 6 de noviembre de 2025.

04 de noviembre, 2025 | 16.23

Bendy and the Ink Machine no solo se queda en el simple juego de regalo de turno: combina elementos de horror, puzzles y exploración en primera persona, mostrando un estilo de dibujo animado siniestro ambientado en los estudios de animación Joey Drew. Toda una joyita. Esta oportunidad gratuita de Epic Games permite a jugadores nuevos y veteranos acceder a una experiencia completa y conservarla en su cuenta para siempre. Una excelente oportunidad para sumarlo a tu biblioteca sin costo.

Por qué sumarlo y requisitos mínimos

Por qué vale la pena:

  • Un título con fuerte identidad estética: mezcla de animación retro y terror psicológico.

  • Fácil de reclamar y guardar para siempre, incluso si no lo juegues inmediatamente.

  • Buena puerta de entrada al género de horror para PC sin gasto alguno.

Requisitos mínimos estimados (PC):

  • Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) o superior.

  • Memoria RAM: 8 GB

  • GPU con al menos 4 GB dedicada

  • Espacio libre: ~2 GB

  • Cuenta en Epic Games Store, conexión a internet para reclamación.

Cómo descargarlo y guardarlo en tu cuenta

  1. Creá o iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games Store.

  2. Ingresá al sitio de la oferta de Bendy and the Ink Machine.

  3. Hacé clic en “Obtener” para añadirlo a tu biblioteca de juegos.

  4. Confirmá que en la página aparezca “Gratis” o “0,00 USD” antes de finalizar la operación.

  5. Una vez agregado, lo tenés guardado: podés descargarlo e instalarlo cuando quieras, incluso después de la fecha de promoción.

Datos útiles finales

  • La promoción es temporal: disponible hasta el 6 de noviembre de 2025.

  • No hay trampa de “juego gratuito por un tiempo limitado”: una vez lo reclamas, quedará en tu biblioteca para siempre.

  • Verificá que sea la versión completa y no una demo o versión limitada — la oferta lo indica como juego base.

  • Si bien es gratuito, asegurate de revisar tu región, ya que algunas promociones pueden variar según zona geográfica.

Agregá este juego a tu biblioteca cuanto antes: es una gran oferta para ampliar tu colección sin gastar y disfrutar de un título de horror con estilo propio.

