Epic Games regala Bendy and the Ink Machine: cómo descargarlo

Bendy and the Ink Machine no solo se queda en el simple juego de regalo de turno: combina elementos de horror, puzzles y exploración en primera persona, mostrando un estilo de dibujo animado siniestro ambientado en los estudios de animación Joey Drew. Toda una joyita. Esta oportunidad gratuita de Epic Games permite a jugadores nuevos y veteranos acceder a una experiencia completa y conservarla en su cuenta para siempre. Una excelente oportunidad para sumarlo a tu biblioteca sin costo.
Por qué sumarlo y requisitos mínimos
Por qué vale la pena:
-
Un título con fuerte identidad estética: mezcla de animación retro y terror psicológico.
-
Fácil de reclamar y guardar para siempre, incluso si no lo juegues inmediatamente.
-
Buena puerta de entrada al género de horror para PC sin gasto alguno.
Requisitos mínimos estimados (PC):
-
Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) o superior.
-
Memoria RAM: 8 GB
-
GPU con al menos 4 GB dedicada
-
Espacio libre: ~2 GB
-
Cuenta en Epic Games Store, conexión a internet para reclamación.
Cómo descargarlo y guardarlo en tu cuenta
-
Creá o iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games Store.
-
Ingresá al sitio de la oferta de Bendy and the Ink Machine.
-
Hacé clic en “Obtener” para añadirlo a tu biblioteca de juegos.
-
Confirmá que en la página aparezca “Gratis” o “0,00 USD” antes de finalizar la operación.
-
Una vez agregado, lo tenés guardado: podés descargarlo e instalarlo cuando quieras, incluso después de la fecha de promoción.
Datos útiles finales
-
La promoción es temporal: disponible hasta el 6 de noviembre de 2025.
-
No hay trampa de “juego gratuito por un tiempo limitado”: una vez lo reclamas, quedará en tu biblioteca para siempre.
-
Verificá que sea la versión completa y no una demo o versión limitada — la oferta lo indica como juego base.
-
Si bien es gratuito, asegurate de revisar tu región, ya que algunas promociones pueden variar según zona geográfica.
Agregá este juego a tu biblioteca cuanto antes: es una gran oferta para ampliar tu colección sin gastar y disfrutar de un título de horror con estilo propio.