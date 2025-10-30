Epic Games: juegos gratis del 30 de octubre al 6 de noviembre 2025

Epic Games Store se prepara para Halloween y regala dos joyitas que no te podés perder: Bendy and the Ink Machine y Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Ambos títulos están disponibles sin cargo por tiempo limitado y son la excusa perfecta para pegarte unos buenos sustos desde la comodidad de tu PC.
Como siempre, la promoción dura exactamente siete días (desde el 30 de octubre hasta el 6 de noviembre), y es vital que lo “compres” dentro de ese período para conservarlo. Después vas a poder descargarlo y jugar cuando quieras desde el launcher de Epic Games. Para hacerte con ellos, solo tenés que tener una cuenta en el sitio y seguir unos pocos y sencillos pasos.
Cuáles son los juegos gratis de la semana
Bendy and the Ink Machine te mete de lleno en la piel de Henry Stein, un animador retirado que vuelve a su viejo estudio, Joey Drew Studios, solo para encontrar una pesadilla de dibujos animados vueltos monstruos por una máquina de tinta. Es un juego de terror y acertijos en primera persona con una estética que evoca a los dibujos de los años '30, pero con un giro súper oscuro que te va a hacer temblar.
Por otro lado, Five Nights at Freddy's: Into the Pit es una aventura de terror en 2D que te lleva a través del tiempo a una pizzería en ruinas, donde tenés que sobrevivir cinco noches escapando de los temibles animatrónicos. Combina exploración, supervivencia y puzles con múltiples finales que dependen de tus decisiones. Dos propuestas diferentes, pero ambas ideales para esta época del año.
Cómo descargar tus juegos gratis de Epic Games Store
Si ya tenés cuenta y la aplicación de Epic Games, el proceso es rapidísimo, ¡casi al toque! Si no, primero vas a tener que registrarte (es gratis, tranqui). Seguí este paso a paso para que sean tuyos para siempre:
Entrá a la Epic Games Store: Podés hacerlo desde el cliente de escritorio o desde el navegador.
Iniciá Sesión: Usá tu cuenta (o creá una si todavía no tenés).
Andá a la Sección de Juegos Gratuitos: Buscá la sección de "Juegos Gratis" o directamente los títulos Bendy and the Ink Machine y Five Nights at Freddy's: Into the Pit.
Hacé Clic en "Obtener": Entrá a la página de cada juego y apretá el botón que dice "Obtener".
Revisá el Pedido: Te va a aparecer una pantalla para "comprar" los juegos, pero tranqui, el costo debe figurar como $0.00.
Confirmá la Compra: Hacé clic en "Realizar Pedido".
¡Listo! Los juegos se añaden a tu biblioteca de forma permanente. Podés descargarlos e instalarlos cuando quieras.