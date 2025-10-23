Epic Games: juegos gratis del 23 al 30 de octubre 2025

Hasta el jueves 30 de octubre se pueden descargar sin costo esta terrorífica propuesta.

Como cada jueves, Epic Games Store renueva su oferta con al menos un juego gratuito que se puede reclamar sin costo y queda para siempre en tu biblioteca digital. Esta semana, el título que podés conseguir gratis es Fear the Spotlight, una aventura de horror atmosférico en tercera persona donde deberás resolver un misterio escalofriante.

Como siempre, la promoción dura exactamente siete días (hasta el próximo jueves, 30 de octubre), y es vital que lo “compres” dentro de ese período para conservarlo. Después vas a poder descargarlo y jugar cuando quieras desde el launcher de Epic Games.

El juego gratis de la semana

Fear the Spotlight es un juego de horror atmosférico en tercera persona que combina sustos, exploración y pistas envolventes: mientras cruzás escenarios cargados de tensión, tenés que recopilar fragmentos, abrir puertas y desbloquear recuerdos oscuros. Es ideal si te gusta el terror psicológico más que los sustos exagerados.

La trama se centra en dos chicas: Vivian y Amy, que deciden entrar de noche al colegio para realizar una sesión espiritista. Pero todo sale mal: Amy es atrapada por una figura con un foco como cabeza, y Vivian queda sola en una versión retorcida del edificio escolar para intentar rescatarla.

Lo interesante es que Fear the Spotlight no recurre al combate: no hay armas ni enfrentamientos directos. En cambio, se basa en mecánicas de sigilo, evasión y resolución de puzles. La luz es un elemento peligroso: la figura luminosa (el “Spotlight”) patrulla zonas, y cuando estás bajo su haz, tenés que esconderte en las sombras o moverte cuidadosamente.

Cómo descargar un juego gratis en Epic Games Store

Creá o iniciá sesión con tu cuenta de Epic Games (gratuita). Abrí el Epic Games Launcher en PC (o la versión web). Buscá el juego gratuito de la semana (en este caso “Fear the Spotlight”) en la sección “Juegos gratis” o “Free Games”. Hacé clic en Obtener / Get (equivalente a “comprar por 0 USD”). Confirmá la “compra” gratis y aceptá lo que pida (generalmente aceptar los términos). En tu biblioteca ya figurará el juego; desde ahí podés descargarlo e instalarlo cuando quieras.

Asegurate de reclamarlo dentro del plazo semanal, dado que si se vence la promo ya no estará disponible gratis (aunque si lo reclamaste, seguirá en tu biblioteca). Mantente atento cada jueves porque Epic renueva los títulos regalados: no aparecen con anticipación oficial. Con esta mecánica, Epic Games Store incentiva que los jugadores entren seguido — y vos, lector del portal, podés acompañar semana a semana con las novedades para no dejar pasar ninguno.