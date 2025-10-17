Epic Games: juegos gratis del 16 al 23 de octubre 2025

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, desde el 16 hasta el 23 de octubre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás sumar a tu biblioteca permanentemente.
Hasta el próximo jueves vas a poder reclamar dos juegos gratuitos en Epic Games: Amnesia: The Bunker y Samorost 3. Estas promociones temporarias son ideales para sumar títulos interesantes a tu biblioteca sin gastar un peso, pero ojo: hay que reclamarlos dentro de ese lapso, o se pierden.
Los juegos gratis de la semana
-
Amnesia: The Bunker: es un juego de horror psicológico en primera persona. Te ponés en la piel de Henri Clément, un soldado atrapado en un búnker de la Primera Guerra Mundial con recursos escasos y una criatura peligrosa al acecho. Con apenas una linterna, pocas balas y una sensación constante de amenaza, tu misión es escapar antes de que una criatura misteriosa te encuentre. El juego destaca por su atmósfera inmersiva y su sistema de terror dinámico.
-
Samorost 3: es un juego de aventura tipo point-and-click con estilo artístico visual muy cuidado que combina puzles, paisajes oníricos y una narrativa sin palabras. Controlás a un pequeño gnomo espacial que viaja con su flauta mágica por diferentes planetas para descubrir el origen de un misterioso instrumento. Con un arte artesanal, banda sonora envolvente y mecánicas sencillas, ofrece una experiencia casi meditativa. Es perfecto para desconectar del ruido diario y sumergirse en un universo poético lleno de detalles.
Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la semana en Epic Games
- Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).
- Hay que ir a la sección Tienda (Store).
- Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.
- Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.
Recomendaciones finales
-
Aunque no los descargues inmediatamente, conviene reclamarlos antes de que termine la promoción para que queden fijos en tu cuenta.
-
Verificá que tu PC cumpla los requisitos mínimos de cada juego; no todos funcionan bien en máquinas modestas.
-
Revisá los horarios según tu zona (Buenos Aires suele tener UTC −3), para no perder la chance.
-
Siempre es buena idea seguir las novedades semanales de Epic, ya que estas ofertas cambian cada jueves.