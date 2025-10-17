Epic Games: juegos gratis del 16 al 23 de octubre 2025

Hasta el jueves 23 de octubre se pueden descargar sin costo dos propuestas muy distintas.

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, desde el 16 hasta el 23 de octubre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás sumar a tu biblioteca permanentemente.

Hasta el próximo jueves vas a poder reclamar dos juegos gratuitos en Epic Games: Amnesia: The Bunker y Samorost 3. Estas promociones temporarias son ideales para sumar títulos interesantes a tu biblioteca sin gastar un peso, pero ojo: hay que reclamarlos dentro de ese lapso, o se pierden.

Los juegos gratis de la semana

Amnesia: The Bunker: es un juego de horror psicológico en primera persona. Te ponés en la piel de Henri Clément, un soldado atrapado en un búnker de la Primera Guerra Mundial con recursos escasos y una criatura peligrosa al acecho. Con apenas una linterna, pocas balas y una sensación constante de amenaza, tu misión es escapar antes de que una criatura misteriosa te encuentre. El juego destaca por su atmósfera inmersiva y su sistema de terror dinámico.

Samorost 3: es un juego de aventura tipo point-and-click con estilo artístico visual muy cuidado que combina puzles, paisajes oníricos y una narrativa sin palabras. Controlás a un pequeño gnomo espacial que viaja con su flauta mágica por diferentes planetas para descubrir el origen de un misterioso instrumento. Con un arte artesanal, banda sonora envolvente y mecánicas sencillas, ofrece una experiencia casi meditativa. Es perfecto para desconectar del ruido diario y sumergirse en un universo poético lleno de detalles.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la semana en Epic Games

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo). Hay que ir a la sección Tienda (Store). Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local. Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Recomendaciones finales