Epic Games festeja Halloween con descuentos y videojuegos de terror gratis

Epic Games Store ofrece rebajas de hasta 75% en títulos seleccionados, junto con la posibilidad de reclamar juegos sin costo por tiempo limitado. Las ofertas comenzaron el 20 de octubre y se van a extender hasta el 3 de noviembre.

Entre las entregas más destacadas se encuentran Red Dead Redemption 2, Silent Hill 2 y Alan Wake 2, tres secuelas que son experiencias muy distintas, pero que comparten el mismo espíritu cinematográfico y oscuro que caracteriza la temporada de Halloween.

Red Dead Redemption 2: el oeste más sombrío

La obra maestra de Rockstar Games vuelve a ocupar un lugar central en las ofertas. Red Dead Redemption 2, conocido por su realismo y su narrativa épica, se destaca también por sus tonos melancólicos y su ambientación lúgubre.

Durante el Halloween Sale, puede conseguirse con un descuento del 75%, y su modo historia es una excusa perfecta para perderse en el Salvaje Oeste mientras cae la noche.

Silent Hill 2: el regreso del terror psicológico

Konami y Bloober Team traen de vuelta uno de los títulos más influyentes del género con el remake de Silent Hill 2. Esta versión totalmente reconstruida presenta gráficos de nueva generación, un sistema de combate actualizado y la misma atmósfera opresiva que hizo legendario al original.

Con descuento temporal del 50% y demo disponible, la experiencia promete revivir la angustia y el misterio de James Sunderland en su regreso al pueblo maldito.

Alan Wake 2: la oscuridad como protagonista

El juego más reciente de Remedy Entertainment también forma parte de la celebración. Alan Wake 2, lanzado en 2023, combina narrativa, terror psicológico y acción con una puesta en escena de cine. Los jugadores podrán adentrarse en una historia que mezcla pesadilla y realidad, mientras enfrentan enemigos bajo una constante amenaza de oscuridad.

Durante el evento, el título cuenta con rebaja del 70%, una oportunidad ideal para quienes aún no lo probaron.

Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas

La Halloween Sale 2025 de Epic Games Store estará activa hasta el 3 de noviembre, con descuentos diarios, bundles temáticos y juegos gratuitos que rotan cada semana. Para acceder, basta con ingresar a Epic Games Store y revisar la sección “Ofertas de Halloween”.

Este año, la tienda combina lo mejor del terror clásico con producciones modernas de alto nivel, invitando a los jugadores a celebrar Halloween con un joystick en la mano y la luz bien baja.