Chau Rock Band: PlayStation y Xbox eliminan el videojuego de sus tiendas

Harmonix, el estudio detrás de Rock Band, anunció que la versión 4 del juego será eliminada de las tiendas digitales de PlayStation y Xbox. Esa medida implica que futuros jugadores no podrán adquirir el juego de forma digital en esas plataformas; la baja comenzará a aplicarse pronto. Sin embargo, quienes ya lo hayan comprado podrán seguir descargándolo desde su biblioteca.

¿Cuándo ocurrirá la retirada?

El retiro digital de Rock Band 4 finalizará en distintas fechas dependiendo de la plataforma, pero ya hay aviso oficial de que se hará efectivo pronto. A partir de ese momento, el juego desaparecerá de la tienda como opción de compra nueva en PS y Xbox.

Qué pasará con quienes ya lo tienen

Si ya poseés Rock Band 4 en tu cuenta digital, podés seguir descargándolo e instalándolo en tus consolas como de costumbre. La retirada se aplica solo a nuevas adquisiciones. Eso significa que tu acceso al contenido que compraste hasta ahora permanece intacto (incluyendo DLCs ya adquiridos).

Motivos y contexto de la decisión

La decisión de eliminar Rock Band 4 responde a estrategias de licencias musicales y derechos de uso que vencen con el tiempo. Mantener un catálogo de música implica renovaciones, remuneraciones a artistas y acuerdos con editoriales. Cuando esos contratos caducan, las plataformas suelen retirar juegos con contenido musical licenciado.

Además, a este tipo de juegos les cuesta sostener una base activa de usuarios con nuevas compras, lo que también influye en el costo de mantenerlos disponibles digitalmente.

El retiro de Rock Band 4 marca el fin de una era para este tipo de juegos musicales en consolas principales. Mientras los usuarios ya poseedores podrán seguir disfrutándolo, la decisión resalta cómo los derechos de licencia musical pueden acelerar la desaparición de títulos digitales. Si lo tenés en tu biblioteca, guardalo: pronto dejará de estar disponible para nuevos jugadores.