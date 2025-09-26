Los anuncios más importantes de State of Play de septiembre 2025

El State of Play de septiembre 2025 duró cerca de 40 minutos y dejó una serie de anuncios que marcan el futuro del catálogo de PlayStation. Entre juegos exclusivos, regresos esperados y hardware innovador, Sony mostró que sigue apostando fuerte por su ecosistema.

A continuación, los anuncios más relevantes que dejó el evento y qué impacto pueden tener para los usuarios de PS4 y PS5 en Argentina.

Saros: gameplay extendido y fecha confirmada

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de Saros, el nuevo título de Housemarque. El estudio mostró casi cinco minutos de jugabilidad real en PS5, donde se vieron los sistemas de combate y la ambientación en el planeta Carcosa. Además, se confirmó que el juego estará disponible el 20 de marzo de 2026. El enfoque en narrativa y conexiones entre personajes promete una experiencia profunda y desafiante.

Marvel’s Wolverine irrumpe en escena

Insomniac Games sorprendió con un tráiler exclusivo de Marvel’s Wolverine para PS5. Se confirmó la presencia del actor Liam McIntyre como la voz oficial de Logan y se anunció que el juego será exclusivo, con lanzamiento previsto para el otoño de 2026. El avance generó gran expectativa entre fanáticos de los superhéroes y de la consola de Sony.

Battlefield 6 expande su campaña

El evento mostró un adelanto de la campaña narrativa de Battlefield 6, centrada en la unidad Dagger 1‑3 y sus enfrentamientos estratégicos contra Pax Armata. El juego permitirá alternar entre miembros del equipo y planificar acciones tácticas en tiempo real.

Dos mundos nuevos: Crimson Desert y The Seven Deadly Sins: Origin

Entre los anuncios, sobresalió la llegada de Crimson Desert para PS5, con fecha de lanzamiento confirmada para el 19 de marzo de 2026. Además, The Seven Deadly Sins: Origin se sumará al catálogo como un RPG de mundo abierto y combate multijugador, estrenándose el 28 de enero de 2026. Ambos títulos apuntan a experiencias inmersivas y narrativas.

Más allá de los juegos: hardware y servicios

Además de videojuegos, Sony aprovechó para presentar el altavoz Pulse Elevate Wireless, pensado para una experiencia de escritorio inmersiva con PS Link, y un control DualSense edición limitada inspirado en God of War. También se anunció una actualización grande para Gran Turismo 7, la integración de The Last of Us Part II al catálogo de PS Plus y los juegos gratuitos para octubre, como Alan Wake 2 y Goat Simulator 3.

Con títulos para todos los gustos, nuevas experiencias y una clara apuesta al hardware, este State of Play dejó en claro que PlayStation quiere liderar la conversación gamer en los próximos meses. ¿Cuál es tu anuncio favorito?