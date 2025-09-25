PlayStation celebra Tokyo Game Show 2025 con descuentos imperdibles

La celebración del Tokyo Game Show ya se siente en la tienda digital de PlayStation Argentina. Hasta el 8 de octubre, los usuarios pueden acceder a rebajas importantes en títulos de franquicias populares y lanzamientos recientes, ideales para renovar la biblioteca gamer.

Juegos y descuentos destacados

Estos son algunos de los juegos más relevantes con descuentos especiales en PS Store Argentina:

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (PS4/PS5)

25% OFF: ahora a US$44.99 (precio original US$59.99).

Assassin’s Creed Shadows (PS5)

40% OFF: ahora a US$41.99 (precio original US$69.99).

EA SPORTS Madden NFL 26 (PS5)

30% OFF: ahora a US$48.99 (precio original US$69.99).

Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5)

43% OFF: ahora a US$39.89 (precio original US$69.99).

Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (PS5)

40% OFF: ahora a US$53.99 (precio original US$89.99).

Dragon Ball: Sparking! ZERO Ultimate Edition (PS5)

40% OFF: ahora a US$65.99 (precio original US$109.99).

Estos precios son en dólares y se encuentran vigentes en la tienda local de PlayStation Argentina, sujetos a impuestos y posibles variaciones por tipo de cambio.

Consejos para aprovechar al máximo las rebajas

Ingresá a la sección especial “Tokyo Game Show” dentro de la PS Store para ver la lista completa de títulos en oferta.

Recordá que las promociones estarán activas hasta el 8 de octubre, ideal para planificar compras o aprovechar antes de que finalicen.

Verificá la compatibilidad de cada título con tu consola (PS4 o PS5) y considerá las ediciones especiales si querés contenido extra o acceso anticipado.

Si contás con saldo en la Store o cupones de descuento, es el momento ideal para utilizarlos y maximizar el ahorro.

Las ofertas por el Tokyo Game Show son una oportunidad perfecta para sumar grandes títulos a precios rebajados y descubrir nuevas experiencias de juego. Estate atento, porque la selección puede ampliarse o renovarse a medida que avanza el evento.