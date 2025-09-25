EN VIVO
PlayStation celebra Tokyo Game Show 2025 con descuentos imperdibles

La PlayStation Store argentina se suma al Tokyo Game Show 2025 con una nueva oleada de ofertas en títulos destacados para PS4 y PS5. Descuentos de hasta 43% en juegos de primer nivel y ediciones especiales, por tiempo limitado.

25 de septiembre, 2025 | 15.28

La celebración del Tokyo Game Show ya se siente en la tienda digital de PlayStation Argentina. Hasta el 8 de octubre, los usuarios pueden acceder a rebajas importantes en títulos de franquicias populares y lanzamientos recientes, ideales para renovar la biblioteca gamer.

Juegos y descuentos destacados

Estos son algunos de los juegos más relevantes con descuentos especiales en PS Store Argentina:

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (PS4/PS5)

  • 25% OFF: ahora a US$44.99 (precio original US$59.99).

Assassin’s Creed Shadows (PS5)

  • 40% OFF: ahora a US$41.99 (precio original US$69.99).

EA SPORTS Madden NFL 26 (PS5)

  • 30% OFF: ahora a US$48.99 (precio original US$69.99).

Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5)

  • 43% OFF: ahora a US$39.89 (precio original US$69.99).

Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (PS5)

  • 40% OFF: ahora a US$53.99 (precio original US$89.99).

Dragon Ball: Sparking! ZERO Ultimate Edition (PS5)

  • 40% OFF: ahora a US$65.99 (precio original US$109.99).

Estos precios son en dólares y se encuentran vigentes en la tienda local de PlayStation Argentina, sujetos a impuestos y posibles variaciones por tipo de cambio.

Consejos para aprovechar al máximo las rebajas

  • Ingresá a la sección especial “Tokyo Game Show” dentro de la PS Store para ver la lista completa de títulos en oferta.

  • Recordá que las promociones estarán activas hasta el 8 de octubre, ideal para planificar compras o aprovechar antes de que finalicen.

  • Verificá la compatibilidad de cada título con tu consola (PS4 o PS5) y considerá las ediciones especiales si querés contenido extra o acceso anticipado.

  • Si contás con saldo en la Store o cupones de descuento, es el momento ideal para utilizarlos y maximizar el ahorro.

Las ofertas por el Tokyo Game Show son una oportunidad perfecta para sumar grandes títulos a precios rebajados y descubrir nuevas experiencias de juego. Estate atento, porque la selección puede ampliarse o renovarse a medida que avanza el evento.

