Furor por el reloj inteligente que predice desmayos

Fuente: Hipertextual.

Los resultados fueron publicados en el volumen 7 de la revista médica European Heart Journal - Digital Health y representan el primer estudio del mundo que demuestra con éxito el potencial de un reloj inteligente comercial para proporcionar una predicción temprana de desmayos. El trabajo fue realizado en conjunto con el Hospital Universitario Chung-Ang de Gwangmyeong, en Corea del Sur.

Qué tipo de desmayo detecta

No todos los desmayos son iguales, y el Galaxy Watch de Samsung apunta al más común de todos. El síncope vasovagal es la causa más común de desmayo y ocurre cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial caen de forma repentina, generalmente por estrés o fatiga. Aunque el desmayo por sí solo no suele ser letal, la pérdida de conocimiento inesperada conlleva riesgos graves de lesiones secundarias, como fracturas de hueso o conmociones cerebrales debido a las caídas.

Hasta un 40% de las personas experimenta un síncope vasovagal en algún momento de su vida, y aproximadamente un tercio de ellas sufre episodios recurrentes. Para ese grupo, una alerta con cinco minutos de anticipación puede ser la diferencia entre una caída grave y buscar un lugar seguro a tiempo.

Cómo lo detecta el reloj

La tecnología detrás de la predicción combina el sensor ya presente en el reloj con un algoritmo de inteligencia artificial. El avance se basa en el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante el sensor de fotopletismografía (PPG) del reloj. Los investigadores evaluaron a 132 pacientes con síntomas de síncope y, mediante un algoritmo de IA, el sistema logró predecir los episodios inminentes con un margen de hasta 5 minutos antes de que ocurrieran.

Los números del estudio son contundentes. El modelo predijo con éxito los episodios de desmayo inminentes con hasta cinco minutos de antelación, con una precisión del 84,6%, una sensibilidad clínicamente significativa del 90% y una especificidad del 64%.

Cuándo llegará a los usuarios

Esta es la parte que más interesa a quienes ya tienen un Galaxy Watch. Esta tecnología todavía no está presente en los relojes Samsung comerciales. La implementación comercial de una característica médica requiere validaciones adicionales, aprobaciones regulatorias y pruebas en escenarios reales mucho más amplios.

El modelo utilizado para el estudio fue el Galaxy Watch 6, aunque Samsung no aclaró si la función, cuando llegue, estará disponible solo en ese modelo o también en versiones posteriores como el Galaxy Watch 7 u 8. Lo que sí confirmó la empresa es que planea seguir mejorando las capacidades de monitorización de la salud de sus wearables en colaboración con instituciones médicas.