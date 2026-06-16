Fiebre mundialista: cómo es el juego de Google con el que jugás el Mundial con Argentina

Solo hay que realizar una búsqueda relacionada con la Copa del Mundo para acceder.

Google volvió a sorprender a los fanáticos del fútbol con el regreso de Mini Cup, un minijuego gratuito que permite disputar tandas de penales desde el celular mientras se desarrolla el Mundial 2026. La propuesta está integrada directamente en el buscador, por lo que no hace falta descargar aplicaciones ni crear una cuenta para empezar a jugar.

El juego está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone. Solo hay que realizar una búsqueda relacionada con la Copa del Mundo para acceder y competir con usuarios de todo el planeta. Además de poner a prueba la puntería, los puntos obtenidos se suman al marcador global de la selección elegida, generando una competencia internacional en tiempo real.

Cómo jugar a Mini Cup en Google

Para iniciar una partida, basta con escribir en Google términos como "Mundial 2026", "Copa" o el nombre de un encuentro del torneo, por ejemplo, "Argentina vs. Japón". En la esquina inferior derecha aparecerá un ícono azul con una pelota de fútbol. Al tocarlo, el minijuego se abrirá automáticamente.

La dinámica es sencilla. El usuario debe elegir una de las selecciones que participan del partido y comenzar a ejecutar penales. Para rematar solo hay que deslizar la pelota hacia el sector del arco donde se quiere dirigir el disparo.

A medida que se convierten goles, el arquero incrementa su velocidad y dificulta cada intento. Si el balón sale afuera o el guardameta logra atajarlo, la partida finaliza. Después de superar los 15 goles consecutivos, el nivel de dificultad aumenta de forma considerable.

Los puntos obtenidos se suman al marcador global de la selección elegida.

Competencia global entre selecciones

Uno de los principales atractivos de Mini Cup es su sistema de clasificación mundial. Cada gol suma puntos para la selección elegida, que se agregan al total acumulado por todos los jugadores que la representan. El ranking se actualiza en tiempo real y puede consultarse tanto desde la pantalla principal del juego como al finalizar cada partida.

Aunque el minijuego debutó durante el Mundial de Qatar 2022 y luego regresó para la Eurocopa 2024, Google lo actualizó especialmente para el Mundial 2026 con los partidos y selecciones del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Además de Mini Cup, el buscador incorporó nuevas herramientas para seguir la competencia desde el celular. Entre ellas se encuentran marcadores en vivo, alertas personalizadas y, en Android, la posibilidad de fijar una burbuja flotante con el resultado de un partido para consultar las incidencias sin dejar de usar otras aplicaciones.