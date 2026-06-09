Del estadio al celular: cómo TikTok revolucionó la manera de vivir el fútbol este Mundial 2026.

El fútbol ya no se limita a lo que sucede dentro del campo de juego. Una buena atajada, un festejo polémico o una reacción inesperada pueden recorrer el mundo en cuestión de segundos gracias a videos cortos, memes, análisis y contenidos creados por los propios aficionados en las redes sociales.

Según datos de TikTok, el 72% de sus usuarios a nivel global consume contenido deportivo generado por fanáticos, mientras que el 85% utiliza la aplicación como una segunda pantalla durante los eventos en vivo. Esto significa que millones de personas siguen los partidos mientras, al mismo tiempo, comentan jugadas, buscan reacciones o descubren nuevas perspectivas sobre lo que ocurre en la transmisión.

El fenómeno quedó especialmente expuesto durante el último Mundial. Mientras cerca de 5.000 millones de personas siguieron el torneo en distintos formatos alrededor del planeta, la conversación digital explotó dentro de TikTok. Solo en América Latina se publicaron más de 430.000 contenidos relacionados con la competencia y las visualizaciones superaron los 20.000 millones.

La región, además, se consolidó como una de las más activas. Los videos deportivos generados en Latinoamérica registran un nivel de visualizaciones por contenido significativamente superior al promedio mundial, una muestra de cómo la pasión futbolera encontró en la plataforma un nuevo espacio de expresión.

Cómo se vivirá el Mundial 2026 atravesado por las redes sociales

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, este vínculo entre el fútbol y TikTok dará un nuevo salto. La FIFA eligió a la plataforma como su socio digital preferente para la cobertura del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una alianza que promete acercar a los hinchas a experiencias inéditas.

Uno de los puntos más destacados será el programa de creadores corresponsales, mediante el cual influencers y comunicadores de distintos países podrán acceder a zonas exclusivas, entrenamientos y conferencias de prensa. Entre ellos habrá representación argentina, permitiendo que los fanáticos sigan el Mundial desde una mirada local y cercana.

La FIFA eligió a TikTok como su socio digital preferente para la cobertura del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La experiencia también incluirá un centro informativo dentro de la aplicación con datos de selecciones, estadísticas de jugadores, calendario de partidos, novedades sobre entradas y contenido interactivo diseñado especialmente para el torneo.

La plataforma logró convertir al fútbol en una conversación permanente donde cada usuario puede participar. Ya no es necesario ser periodista, exjugador o especialista para opinar, cualquier hincha puede analizar una jugada, compartir una teoría táctica o viralizar una celebración.

Además, el fenómeno alcanza a públicos cada vez más diversos. Las mujeres tienen una presencia creciente dentro de las comunidades deportivas de la plataforma y representan una porción cada vez más importante de las visualizaciones vinculadas al deporte.

Lejos de reemplazar las transmisiones tradicionales, TikTok parece potenciarlas. Los usuarios que consumen contenido futbolero en la aplicación muestran una mayor predisposición a ver partidos en vivo, demostrando que las redes sociales no compiten con el espectáculo deportivo sino que amplifican su alcance.