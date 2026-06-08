El error común al apagar la computadora que te puede costar caro: cómo proteger tus archivos

Fuente: La República.

Hay dos formas de usar el botón físico y solo una es problemática. Presionarlo brevemente —un toque rápido— envía una señal al sistema operativo para que inicie el proceso de apagado normal. Pero sostenerlo varios segundos hasta que la computadora se apaga activa un mecanismo de emergencia a nivel de hardware (BIOS/UEFI) que corta el suministro eléctrico sin avisar a nada ni a nadie. Es como tratar de frenar un coche que va a 140 km/h estrellándolo contra un muro en lugar de usar el freno.

Qué le pasa al disco cuando se corta la luz de golpe

El problema central es que los sistemas de archivos modernos no son carpetas: son bases de datos. Los sistemas de archivos como NTFS en Windows o APFS en macOS son bases de datos complejas que registran dónde está cada elemento. Si se interrumpe el suministro de repente, esa "tabla" puede quedar inconsistente: el equipo puede no localizar datos concretos o, en el peor caso, dañarse un archivo clave para el arranque. En Windows, eso puede acabar en el conocido pantallazo azul.

Los HDD son los más vulnerables. Estas unidades almacenan la información en platos magnéticos que giran a gran velocidad y utilizan cabezales de lectura extremadamente precisos. Durante un apagado normal, esos componentes regresan a una posición segura antes de detenerse. Si no hay tiempo para eso, el cabezal puede quedarse sobre los datos. En un SSD el riesgo físico es menor, pero la corrupción de archivos sigue siendo posible.

El momento más peligroso: durante una actualización

Si la computadora está instalando actualizaciones del sistema y la apagás a la fuerza, el riesgo escala significativamente. Si se interrumpe la energía durante ese proceso, el sistema operativo puede quedar en un estado inestable y obligar al usuario a recurrir a procesos de recuperación o, en el peor de los escenarios, perder información importante. Los archivos del sistema que quedaron a medio escribir no siempre se pueden reparar.

Cómo apagar correctamente

El procedimiento correcto es el mismo en todos los sistemas operativos:

Windows: Menú Inicio → ícono de encendido → Apagar.

Menú Inicio → ícono de encendido → Apagar. Mac: Menú Apple → Apagar.

Menú Apple → Apagar. Si tenés ventanas abiertas con trabajo no guardado, el sistema te preguntará si querés guardar antes de cerrar.

En el apagado correcto, el sistema sigue un orden. Primero avisa a los programas abiertos para que guarden cambios y se cierren correctamente. Después detiene los servicios del sistema en secuencia, registra los eventos de la sesión y le indica a la unidad de almacenamiento que termine sus tareas pendientes. Solo cuando todo queda cerrado y guardado, la placa base corta la electricidad.

Cuándo sí está justificado usar el botón a la fuerza

Hay una situación donde no queda otra. Si la pantalla está completamente congelada, el mouse no responde, el teclado tampoco y el equipo no reacciona a ningún comando: sostener el botón es la única salida. En ese caso el daño potencial ya ocurrió durante el bloqueo, y apagarlo a la fuerza es el menor de los males. Pero hacerlo como práctica habitual —porque "es más rápido"— acumula riesgo cada vez que se repite.