Lutnick dice que Nvidia aún no ha vendido sus potentes chips de IA H200 a China

La ilustración muestra el logotipo de NVIDIA.

​El secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo ‌el miércoles que ‌los potentes chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia aún no han sido vendidos a empresas chinas, refiriéndose a las dificultades a las que se enfrentan las compañías para obtener el permiso de ​Pekín.

"El Gobierno ⁠central chino no les ha permitido, ‌hasta la fecha, comprar los chips, ⁠porque están tratando de ⁠mantener su inversión centrada en su propia industria nacional", dijo Lutnick cuando se le ⁠preguntó sobre las ventas de H200 ​a China.

"Aún no les hemos ‌vendido chips", añadió.

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El Gobierno ‌estadounidense dio luz verde oficial en ⁠enero a las ventas de los chips H200 de Nvidia con destino a China, con algunas condiciones, lo que ​desató una ‌profunda preocupación entre los halcones de Washington que temen que Pekín aproveche la tecnología para potenciar su ejército.

Sin embargo, los envíos de los ⁠semiconductores se han visto obstaculizados por desacuerdos sobre las condiciones de venta tanto en China como en Estados Unidos, informaron algunas fuentes.

Lutnick también fue preguntado sobre si la administración del presidente Donald Trump tiene previsto ‌volver a imponer una norma que habría restringido los envíos de tecnología avanzada estadounidense a miles de empresas chinas.

La normativa, conocida como "regla de las filiales", se aplazó un año ‌en noviembre como parte de las negociaciones comerciales con China.

"Estoy de acuerdo en que ‌la norma ⁠de las filiales es algo inteligente que Estados Unidos debería considerar, ​pero forma parte del equilibrio de ese acuerdo comercial global", afirmó Lutnick.

Con información de Reuters