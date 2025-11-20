EEUU autoriza la exportación de chips avanzados a empresas de Arabia Saudí y EAU

FOTO DE ARCHIVO. Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita en Washington

20 nov (Reuters) -El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el miércoles que ha autorizado la exportación de chips de inteligencia artificial avanzada, el equivalente de hasta 35.000 chips Blackwell de Nvidia , a dos empresas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las empresas, G42, que es una compañía estatal de IA con sede en Abu Dabi, y Humain, que es una firma de IA respaldada por el Estado saudí, tienen proyectos de grandes centros de datos previstos en sus respectivos países.

El anuncio coincidió con la primera visita a Estados Unidos desde 2018 del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y representa una gran muestra de apoyo de Washington a las aspiraciones de IA de ambos países.

"Ambas compañías están recibiendo aprobaciones para comprar el equivalente de hasta 35.000 chips Nvidia Blackwell (GB300s)", dijo el Departamento de Comercio en un comunicado. En total, 35.000 Blackwell tienen un valor estimado de 1.000 millones de dólares, pero los precios varían.

"Las aprobaciones están condicionadas a que ambas empresas cumplan rigurosos requisitos de seguridad e información", dijo el Departamento de Comercio.

Ese mismo día, Humain, una empresa saudí de inteligencia artificial respaldada por el Estado, dijo que planeaba comprar 600.000 chips de inteligencia artificial de Nvidia.

Humain y xAI de Elon Musk planean desarrollar conjuntamente centros de datos en Arabia Saudí, incluida una instalación de 500 megavatios.

EAU calificaron la decisión como "otro hito" en su asociación con Estados Unidos.

"La autorización se produce tras un compromiso sostenido entre ambos países y refleja la confianza que sustenta nuestra colaboración en tecnología avanzada y seguridad nacional", dijo en un comunicado el embajador de EAU en EEUU, Yousef al-Otaiba.

G42, una empresa tecnológica emiratí vinculada al Estado que está impulsando el desarrollo de su industria de inteligencia artificial, pretende construir en Emiratos Árabes Unidos uno de los mayores centros de datos del mundo con tecnología estadounidense.

Los gigantes tecnológicos Nvidia , OpenAI, Cisco , y Oracle , junto con la japonesa SoftBank, colaboran con G42 en la construcción de la primera fase, conocida como Stargate UAE, que entrará en funcionamiento en 2026.

Con información de Reuters