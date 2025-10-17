Día de la madre: descuentos de hasta 30% en cadena líder en venta de electrodomésticos

El objetivo impulsado por Cetrogar es facilitar el acceso a productos tecnológicos y del hogar que se adapten a cada estilo de mamá, con opciones que combinan funcionalidad, diseño y comodidad.

Desde celulares y tablets hasta relojes inteligentes. Estos son algunos de los artículos destacados dentro de la propuesta que cuenta con descuentos de hasta el 30% para celebrar el Día de la Madre.

Cuotas sin interés y opciones de financiación

Durante esta semana, todos los productos de Cetrogar pueden adquirirse en 12 cuotas sin interés con tarjetas y bancos seleccionados, y en 9 cuotas sin interés con Naranja X. Además, quienes no cuenten con tarjeta de crédito pueden acceder al Cetro Crédito, un plan propio que permite pagar en hasta 24 cuotas con montos bajos, o en 18 cuotas comenzando a abonar a los 30 días.

Estas alternativas buscan acercar los regalos más buscados a todas las familias del país, sin barreras de acceso ni límites de presupuesto.

Tecnología para cada tipo de mamá

Cetrogar sugiere distintos regalos según el perfil de cada madre:

Celulares como el Samsung Galaxy A06 (20% off) o el Motorola E15 (26% off), ideales para las mamás que buscan mantenerse conectadas.

Tablets como la TCL TAB 10 Gen2 (31% off) o la Lenovo 10.1 Bumper Case (15% off), pensadas para quienes organizan su día a día digitalmente.

Smartwatches como el Huawei Fit 3 (13% off) o el Samsung Galaxy Watch 6 Classic (10% off), que combinan estilo y bienestar.

Además, todos los productos incluyen la posibilidad de retiro en sucursal o entrega a domicilio, con el respaldo de una de las cadenas líderes del país en tecnología y electrodomésticos.

Con su lema “Porque no hay una sola forma de ser mamá”, Cetrogar celebra esta fecha con una propuesta amplia, accesible y moderna. Una oportunidad perfecta para encontrar un regalo útil, original y con el mejor plan de financiación disponible.