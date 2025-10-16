Día de la Madre: Lenovo te recomienda qué regalarle a mamá según su personalidad

En el marco del Día de la Madre, Lenovo Argentina presenta una selección de productos ideales para regalar tecnología que se adapta a cada estilo de vida. Desde tablets para las más multitasking hasta notebooks para quienes priorizan elegancia y rendimiento, la marca propone distintos regalos posibles para que el que le hagas a mamá sea el más personalizado.
En este sentido, Lenovo ofrece tres dispositivos que combinan diseño, potencia e inteligencia, disponibles en Lenovo.com y los principales retailers del país. Estos son la Lenovo Idea Tab Pro, para las mamás multitasking, la Lenovo Yoga Tab Plus, para las mamás creativas, y la Lenovo Yoga Slim 5, con mayor elegancia y rendimiento.
Los mejores regalos de Lenovo para mamá
Lenovo Idea Tab Pro
Pensada para quienes buscan un dispositivo versátil que se adapte al trabajo, estudio y entretenimiento diario. Estas son sus características principales:
-
Pantalla 3K de 12,7 pulgadas con excelente definición.
-
Teclado desmontable para alternar entre modo tablet y notebook.
-
Lápiz inteligente Lenovo Tab Pen Plus incluido.
-
Procesador MediaTek Dimensity 8300 de alto rendimiento.
-
8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.
-
Cuatro parlantes JBL con sonido envolvente Dolby Atmos.
-
Batería de 10.200 mAh, ideal para uso prolongado.
-
Incluye auriculares moto buds para completar la experiencia multimedia.
Lenovo Yoga Tab Plus
Perfecta para diseño, ilustración, edición o simplemente disfrutar de contenido con calidad superior. Estas son sus características principales:
-
Pantalla 3K de 12,7” con hasta 900 nits de brillo.
-
Seis parlantes optimizados con Dolby Atmos®.
-
Procesador Snapdragon 8 Gen 3, orientado a la potencia y la eficiencia.
-
16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
-
Lápiz Lenovo Tab Pen Pro incluido para escritura o dibujo de precisión.
-
Diseño metálico en color Tidal Teal, moderno y sofisticado.
-
Compatibilidad con teclado 2 en 1, para una experiencia flexible.
Lenovo Yoga Slim 5
Una notebook liviana y potente que combina diseño premium con inteligencia artificial integrada. Estas son sus características principales:
-
Peso ultraliviano de 1,39 kg, ideal para llevar a todas partes.
-
Procesador Intel Core Ultra 5 con IA integrada, para mayor eficiencia.
-
16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD.
-
Pantalla OLED WUXGA de 14”, con colores intensos y nitidez superior.
-
Chasis de aluminio, resistente y con acabado premium.
-
Diseño sostenible, orientado a la eficiencia energética.
-
Ideal para profesionales, creadoras de contenido y usuarias exigentes.