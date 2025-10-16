EN VIVO
Día de la Madre: Lenovo te recomienda qué regalarle a mamá según su personalidad

Este Día de la Madre, Lenovo invita a celebrar con tecnología que se adapta a cada estilo de vida.

16 de octubre, 2025 | 18.00

En el marco del Día de la Madre, Lenovo Argentina presenta una selección de productos ideales para regalar tecnología que se adapta a cada estilo de vida. Desde tablets para las más multitasking hasta notebooks para quienes priorizan elegancia y rendimiento, la marca propone distintos regalos posibles para que el que le hagas a mamá sea el más personalizado.

En este sentido, Lenovo ofrece tres dispositivos que combinan diseño, potencia e inteligencia, disponibles en Lenovo.com y los principales retailers del país. Estos son la Lenovo Idea Tab Pro, para las mamás multitasking, la Lenovo Yoga Tab Plus, para las mamás creativas, y la Lenovo Yoga Slim 5, con mayor elegancia y rendimiento.

Los mejores regalos de Lenovo para mamá

Lenovo Idea Tab Pro

Pensada para quienes buscan un dispositivo versátil que se adapte al trabajo, estudio y entretenimiento diario. Estas son sus características principales: 

  • Pantalla 3K de 12,7 pulgadas con excelente definición.

  • Teclado desmontable para alternar entre modo tablet y notebook.

  • Lápiz inteligente Lenovo Tab Pen Plus incluido.

  • Procesador MediaTek Dimensity 8300 de alto rendimiento.

  • 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

  • Cuatro parlantes JBL con sonido envolvente Dolby Atmos.

  • Batería de 10.200 mAh, ideal para uso prolongado.

  • Incluye auriculares moto buds para completar la experiencia multimedia.

Lenovo Yoga Tab Plus

Perfecta para diseño, ilustración, edición o simplemente disfrutar de contenido con calidad superior. Estas son sus características principales: 

  • Pantalla 3K de 12,7” con hasta 900 nits de brillo.

  • Seis parlantes optimizados con Dolby Atmos®.

  • Procesador Snapdragon 8 Gen 3, orientado a la potencia y la eficiencia.

  • 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

  • Lápiz Lenovo Tab Pen Pro incluido para escritura o dibujo de precisión.

  • Diseño metálico en color Tidal Teal, moderno y sofisticado.

  • Compatibilidad con teclado 2 en 1, para una experiencia flexible.

Lenovo ofrece tres dispositivos que combinan diseño, potencia e inteligencia.

Lenovo Yoga Slim 5

Una notebook liviana y potente que combina diseño premium con inteligencia artificial integrada. Estas son sus características principales:

  • Peso ultraliviano de 1,39 kg, ideal para llevar a todas partes.

  • Procesador Intel Core Ultra 5 con IA integrada, para mayor eficiencia.

  • 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD.

  • Pantalla OLED WUXGA de 14”, con colores intensos y nitidez superior.

  • Chasis de aluminio, resistente y con acabado premium.

  • Diseño sostenible, orientado a la eficiencia energética.

  • Ideal para profesionales, creadoras de contenido y usuarias exigentes.

