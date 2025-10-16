Día de la Madre: Lenovo te recomienda qué regalarle a mamá según su personalidad

Una selección de productos que se adapta a cada estilo de vida.

En el marco del Día de la Madre, Lenovo Argentina presenta una selección de productos ideales para regalar tecnología que se adapta a cada estilo de vida. Desde tablets para las más multitasking hasta notebooks para quienes priorizan elegancia y rendimiento, la marca propone distintos regalos posibles para que el que le hagas a mamá sea el más personalizado.

En este sentido, Lenovo ofrece tres dispositivos que combinan diseño, potencia e inteligencia, disponibles en Lenovo.com y los principales retailers del país. Estos son la Lenovo Idea Tab Pro, para las mamás multitasking, la Lenovo Yoga Tab Plus, para las mamás creativas, y la Lenovo Yoga Slim 5, con mayor elegancia y rendimiento.

Los mejores regalos de Lenovo para mamá

Lenovo Idea Tab Pro

Pensada para quienes buscan un dispositivo versátil que se adapte al trabajo, estudio y entretenimiento diario. Estas son sus características principales:

Pantalla 3K de 12,7 pulgadas con excelente definición.

Teclado desmontable para alternar entre modo tablet y notebook.

Lápiz inteligente Lenovo Tab Pen Plus incluido.

Procesador MediaTek Dimensity 8300 de alto rendimiento.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno .

Cuatro parlantes JBL con sonido envolvente Dolby Atmos .

Batería de 10.200 mAh , ideal para uso prolongado.

Incluye auriculares moto buds para completar la experiencia multimedia.

Lenovo Yoga Tab Plus

Perfecta para diseño, ilustración, edición o simplemente disfrutar de contenido con calidad superior. Estas son sus características principales:

Pantalla 3K de 12,7” con hasta 900 nits de brillo .

Seis parlantes optimizados con Dolby Atmos® .

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 , orientado a la potencia y la eficiencia.

16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento .

Lápiz Lenovo Tab Pen Pro incluido para escritura o dibujo de precisión.

Diseño metálico en color Tidal Teal , moderno y sofisticado.

Compatibilidad con teclado 2 en 1, para una experiencia flexible.

Lenovo Yoga Slim 5

Una notebook liviana y potente que combina diseño premium con inteligencia artificial integrada. Estas son sus características principales: