Día de la Madre: qué te recomienda Kingston para regalarle a mamá

Kingston, la marca líder global en soluciones de memoria, sugiere el DataTraveler DUO y el SSD externo XS1000, dos opciones que combinan practicidad, seguridad y velocidad. Perfectos para madres que usan el celular, la notebook o la tablet como herramientas diarias, y que necesitan mantener sus archivos siempre ordenados y a salvo.

DataTraveler DUO: compacto, rápido y compatible

El Kingston DataTraveler DUO es un pendrive con doble conector -USB Tipo A y Tipo C- que permite transferir y respaldar archivos desde distintos dispositivos sin usar cables ni adaptadores.

Su diseño con tapa doble evita pérdidas y protege ambos extremos, mientras que las versiones de 64GB, 128GB y 256GB garantizan espacio suficiente para fotos, videos, documentos o música. Disponible desde $25.500, este modelo ofrece la confiabilidad que caracteriza a Kingston, con soporte técnico gratuito y una garantía limitada de cinco años.

Para muchas madres, liberar espacio en el teléfono o guardar recuerdos familiares de forma segura puede ser un desafío cotidiano: el DataTraveler DUO resuelve ambas cosas en segundos.

SSD XS1000: almacenamiento portátil y de alto rendimiento

El segundo recomendado es el Kingston XS1000, un disco SSD externo ultracompacto, del tamaño de un llavero, que ofrece velocidades de lectura de hasta 1.050 MB/s y capacidades de 1TB o 2TB. Es ideal para respaldar fotos, videos y archivos importantes, gracias a su compatibilidad con todo tipo de dispositivos mediante cable USB-C a USB-A incluido.

Con precios desde $244.000 en su versión de 1TB y $395.000 para la de 2TB, el XS1000 es un regalo que combina elegancia, rendimiento y tranquilidad, asegurando que los recuerdos y documentos de mamá siempre estén protegidos.

En este Día de la Madre, Kingston invita a regalar tecnología que no solo sorprende, sino que acompaña su rutina digital con más espacio, velocidad y seguridad.