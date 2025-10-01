Los usuarios pueden descargar y transferir archivos directamente desde el celular.

Kingston Technology, referente global en memorias y soluciones de almacenamiento, presentó en Argentina el Kingston DataTraveler DUO, un dispositivo pensado para quienes necesitan transferir, respaldar y acceder a sus archivos de forma rápida y sin complicaciones. La propuesta apunta a resolver un problema cotidiano: la falta de espacio en los smartphones, donde hoy se acumulan fotos, videos, documentos y música.

Con este pendrive, los usuarios pueden descargar y transferir archivos directamente desde el celular al dispositivo de Kingston, liberando memoria en segundos y asegurando que los recuerdos más importantes y la información sensible estén siempre disponibles y protegidos.

Su diseño compacto incorpora tapas móviles en ambos extremos, evitando pérdidas y brindando mayor durabilidad. Además, su portabilidad lo convierte en un accesorio ideal para viajes, trabajo remoto o situaciones en las que se necesita mover información de un dispositivo a otro en pocos segundos.

Capacidades y rendimiento

Disponible en 128GB y 256GB, el DataTraveler DUO permite almacenar grandes volúmenes de contenido. Funciona con la velocidad del estándar USB 3.2 Gen 2, ofreciendo una experiencia fluida al copiar archivos pesados como videos en 4K o bibliotecas de música completas.

En cuanto a resistencia, el dispositivo soporta temperaturas de funcionamiento de 0 a 60°C y de almacenamiento de -20 a 85°C, lo que garantiza seguridad incluso en condiciones exigentes. Todo esto acompañado por la reconocida confiabilidad de Kingston, con cinco años de garantía y soporte técnico gratuito.

Compatibilidad

El nuevo pendrive es compatible con los sistemas operativos más utilizados: Windows 11, macOS (v. 13.7.6+), Linux (v. 4.4x+) y Chrome OS™, lo que asegura un uso versátil en cualquier entorno.

Con el Kingston DataTraveler DUO, la información viaja con vos de manera práctica y segura, convirtiéndose en una herramienta indispensable para quienes necesitan liberar espacio en su celular y mantener sus archivos siempre a mano.