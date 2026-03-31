Asociación de consumidores francesa demanda a Ubisoft por cierre del juego en línea "The Crew"

FOTO DE ARCHIVO: Feria comercial Paris Games Week (PGW) de videojuegos en París.

La principal asociación de consumidores de Francia, UFC-Que Choisir, anunció el martes que presentó ‌una demanda contra Ubisoft ‌por el cierre del juego de carreras en línea "The Crew".

La empresa retiró el título de las tiendas digitales en diciembre de 2023 y cerró sus servidores el 31 de marzo de 2024, lo que hizo que dejara de ser jugable de ​forma permanente para ⁠todos aquellos que lo habían comprado.

El caso ‌podría tener implicaciones de gran alcance para ⁠millones de jugadores en todo ⁠el mundo: ¿puede una empresa de videojuegos simplemente "borrar" un producto por el que los consumidores han pagado cerrando sus ⁠servidores?.

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Ubisoft no respondió a una solicitud de ​comentarios de Reuters.

"The Crew", lanzado en ‌2014, era un juego ‌multijugador que permitía a los usuarios competir en ⁠una representación a escala reducida de Estados Unidos. El juego requería una compra inicial y ofrecía transacciones dentro del juego para obtener contenido adicional.

En ​abril de ‌2024, Ubisoft comenzó a revocar las licencias de los clientes sin ofrecer reembolsos, lo que desató una oleada de críticas por el precedente que tales acciones podrían sentar.

La empresa ⁠ha afirmado que los clientes solo compraron un acceso limitado al juego, no la propiedad total.

UFC-Que Choisir alega que Ubisoft engañó a los consumidores sobre la permanencia de su compra e impuso cláusulas contractuales abusivas que despojaban a los jugadores de sus derechos de ‌propiedad.

La demanda cuenta con el respaldo del movimiento europeo de consumidores "Stop Killing Games" (SKG), que se puso en marcha en respuesta a la polémica de "The Crew".

En 2024 se puso en marcha una iniciativa ciudadana que se ‌presentó ante la Comisión Europea el mes pasado con más de 1,3 millones de firmas. Esta cifra superó ‌el umbral que ⁠exige una revisión por parte del ejecutivo de la UE, que se espera ​que presente sus conclusiones a finales de julio.

Con información de Reuters