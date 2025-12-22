Argentina es líder en la región en adopción cripto

De acuerdo con datos de Chainalysis, durante 2025 la adopción cripto creció un 0,8% en el país y alcanzó al 19,8% de la población. El informe se basó en información aportada por exchanges como Ripio, Decrypto y Satoshi Tango, además de la Cámara Argentina Fintech.

A su vez, el estudio confirma que el uso de activos digitales dejó de ser un fenómeno de nicho y se integró a la vida cotidiana de millones de personas.

Por qué crece el uso de criptomonedas en Argentina

Las razones detrás del liderazgo argentino combinan factores económicos y prácticos. Para muchos usuarios, las criptomonedas funcionan como reserva de valor y alternativa de ahorro, especialmente a través de stablecoins, mientras que para otros facilitan pagos y transferencias internacionales.

En ese sentido, las stablecoins continúan siendo los activos más utilizados. USDT concentra alrededor del 80% de las transacciones en plataformas como Decrypto, mientras que Bitcoin mantiene una adopción estable como resguardo de valor. Desde Satoshi Tango explicaron que el ranking de activos varía según el contexto económico, el calendario y eventos puntuales como elecciones o aguinaldos.

Quiénes usan criptomonedas en el país

El perfil de los usuarios muestra una mayoría masculina, aunque con señales de cambio. En promedio, los exchanges registran una edad cercana a los 35 años y una fuerte concentración en grandes centros urbanos como CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

Las plataformas coinciden en un crecimiento sostenido de nuevos usuarios, una mayor participación de pymes interesadas en optimizar costos y un avance gradual de la presencia femenina, especialmente entre menores de 30 años.

Regulación, fraudes y mayor profesionalización

Durante 2025, el sector atravesó dos hitos clave. Por un lado, el caso de la criptomoneda Libra, difundida por el presidente y luego asociada a una maniobra de rug pull, generó consultas, alertas y reforzó la importancia de operar en plataformas reguladas.

Por otro, la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre tokenización, lanzada en junio, fue valorada positivamente por el ecosistema. Permitió avanzar en la representación digital de activos reales y despertó interés tanto en usuarios como en empresas, aunque su adopción aún es incipiente.

Un ecosistema que se consolida

Con adopción sostenida, mayor regulación y un ecosistema cada vez más profesional, Argentina consolida su posición como referente cripto en la región. Desde la Fundación Blockchain Argentina destacan que el desafío ahora es profundizar la educación y el uso responsable, para sostener el crecimiento y fortalecer la innovación financiera en el largo plazo.