Tragedia en Catamarca: un ex intendente perdió el control de su camioneta, chocó y murió en la Ruta 40

Un accidente que tuvo lugar este domingo conmocionó a la provincia de Catamarca. El ex intendente de la localidad de Londres Gilberto Orlando Santillán murió tras chocar con su camioneta en la Ruta Nacional 40. Dirigentes de la política local se expresaron su dolor y lo despidieron.

De acuerdo a los primeros detalles que brindaron medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 4:45 de la mañana a la altura del kilómetro 4.082, cuando, por motivos que aún se investigan, Santillán perdió el control de su Toyota Hilux y se estrelló contra un árbol, cerca del Aeródrom de la ciudad.

Tras el impacto, las autoridades llegaron al lugar y lograron trasladarlo al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz”. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, finalmente falleció producto de las heridas.

En cuanto a las actuaciones judiciales, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. Las fiscales intervinientes instruyeron la realización de peritajes accidentológicos y la recopilación de testimonios clave para reconstruir la mecánica del siniestro.

La figura de Santillán ocupa un lugar destacado en la historia política local de este pueblo turístico, que tiene la particularidad de que fue fundado en 1558 y tiene el récord de ser la segunda ciudad más antigua del país, detrás de Santiago del Estero. En ese sentido, logró ser intendente de Londres durante cinco mandatos, acumulando un total de veinte años al frente de la comuna.

Tragedia en Catamarca: los mensajes de despedida a Guillermo Santillán

La noticia de la muerte de Santillán generó una profunda conmoción en toda la comunidad catamarqueña, en especial en el seno del Partido Justicialista (PJ) local, que lo recordó como un “militante leal, dirigente comprometido y hombre de convicciones firmes” y agregó: “Ejerció sus responsabilidades siempre con humildad, compromiso y un profundo amor por su pueblo y por el movimiento nacional y popular”.

“Su compromiso con el peronismo fue cotidiano, silencioso y profundamente humano, siempre al servicio de los demás y de una política entendida como herramienta de transformación y justicia social. Hasta siempre, compañero Gilberto”, completó el escrito.

El gobernador Raúl Jalil envió sus condolencias a la familia de Santillán escribió: “Fue un dirigente comprometido, que defendió los valores del justicialismo a lo largo de toda su vida, y un médico que dejó una huella profunda de servicio y vocación en su querida ciudad. En este momento tan difícil, quiero hacer llegar mi acompañamiento y mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Londres, que hoy despide a un hombre íntegro y profundamente comprometido con su gente”

Mientras que la senadora Lucia Corpacci también compartió un sentido mensaje en sus redes sociales: “Aún sin poder creer esta dura realidad, querido amigo, pido a Dios que tu familia pueda encontrar consuelo. Hoy parte una persona noble, profundamente humana, que supo hacer de la política una noble causa, siempre al servicio del otro. Su serenidad y calidez lo pusieron siempre en el lugar de sabio consejero. Vecino querido y médico valorado, vamos a extrañarte. Descansa en paz. Mucha fuerza a sus hijos y a su señora en estos momentos de tanto dolor”.