3 recomendaciones de una cadena de retail para aprovechar el aguinaldo

Cetrogar comparte una serie de recomendaciones clave.

El cobro del aguinaldo suele ser uno de los momentos más esperados del año y, bien aprovechado, puede convertirse en una gran oportunidad para renovar tecnología, equipar el hogar o darse ese gusto postergado. En ese contexto, Cetrogar comparte una serie de recomendaciones clave para invertir ese ingreso extra de manera inteligente, combinando ahorro, financiación y productos pensados para el día a día.

Con descuentos importantes, cuotas sin interés y opciones de financiación accesibles, la propuesta apunta a ayudar a los consumidores a elegir con criterio en plena temporada de alto consumo, especialmente de cara al verano y a los grandes eventos que se vienen.

Aires acondicionados: confort y eficiencia todo el año

El aire acondicionado dejó de ser un lujo para transformarse en un aliado indispensable, tanto en los meses de calor como en invierno. Aprovechar el aguinaldo para renovar o sumar un equipo es una decisión estratégica, sobre todo si se opta por modelos con eficiencia energética A, A+ o superior. Estos equipos permiten reducir el consumo eléctrico y cuidar el bolsillo a largo plazo.

Además, la tecnología Inverter marca la diferencia al regular automáticamente la potencia según el ambiente, garantizando mayor confort y menor gasto energético. Entre las opciones destacadas aparecen modelos de BGH, Philco y LG, con descuentos de hasta el 24% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés.

Celulares: opciones para cada necesidad y presupuesto

El celular es una herramienta clave para el trabajo, el estudio y el entretenimiento. En Cetrogar se pueden encontrar alternativas para todos los perfiles: desde equipos accesibles, ideales para quienes buscan lo esencial, hasta smartphones de gama alta con gran rendimiento y almacenamiento.

Hay modelos desde menos de $100.000, como el ZTE Blade A35, pasando por opciones intermedias como el Samsung Galaxy A06, hasta propuestas premium como el Galaxy S25 FE, todos con importantes rebajas y planes de pago en cuotas sin interés.

Smart TV: prepararse para el Mundial y mucho más

Con un nuevo año en puerta y la expectativa puesta en el Mundial, renovar el televisor se vuelve una tentación difícil de resistir. Pantallas más grandes, resolución 4K y tecnología HDR permiten vivir cada partido como si fuera en la cancha.

Cetrogar ofrece Smart TV de 43” a 65” de marcas como Noblex, Hisense y Samsung, con descuentos de hasta el 27% y financiación en 12 cuotas sin interés.

Precio y financiación: el combo clave

Más allá del precio, evaluar las opciones de financiación es fundamental. En Cetrogar, tanto en su tienda online como en sus más de 115 sucursales, se destacan beneficios como cuotas sin interés y Cetro Crédito, que permite comprar sin tarjeta y pagar en hasta 24 cuotas fijas.

Con estas claves, el aguinaldo puede convertirse en la mejor inversión tecnológica del año.