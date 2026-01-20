Agatha Christie: Las siete esferas arrasa en métricas en Netflix.

Entre las series más vistas de Netflix se destaca Agatha Christie: Las siete esferas, una producción basada en la novela homónima publicada por la autora en 1929. La ficción retoma el clásico espíritu de misterio característico de Christie, con una trama cargada de intriga, giros inesperados y personajes enigmáticos que atrapan al espectador desde el primer episodio.

Esta adaptación logra acercar una historia emblemática de la literatura policial a nuevas generaciones, combinando el encanto de época con un ritmo ágil y atractivo para el público actual. Se trata de una serie de televisión adaptada por Chris Chibnall, protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman, y dirigida por Chris Sweeney, que se estrenó el 15 de enero de 2026 en Netflix.

La historia se desarrolla en una lujosa mansión de la campiña inglesa, donde una fiesta de la alta sociedad termina en tragedia a partir de una broma pesada dirigida a Gerry Wade (Corey Mylchreest), un joven conocido por ser un gran dormilón. Ocho relojes despertadores programados para sonar a las 6:30 parecen parte de un simple susto, pero el plan deriva en un crimen que da inicio a un misterio mucho más profundo.

Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) es una detective amateur que decide investigar el caso por su cuenta y, en el camino, destapa una compleja red de secretos que involucra a varios miembros de la alta sociedad inglesa.

Agatha Christie: Las siete esferas.

Elenco completo de Agatha Christie: Las Siete Esferas