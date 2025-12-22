El parlamento regional de Japón vota sobre el mayor reinicio de la energía nuclear del mundo

Por Kantaro Komiya y Yuka ‍Obayashi y Katya Golubkova

NIIGATA, Japón, 22 dic (Reuters) - Japón dio el paso final para permitir que la mayor central nuclear ‍del mundo reanude sus operaciones ⁠con una votación regional el lunes, un momento decisivo en el retorno del país a la energía nuclear casi 15 años después del desastre de Fukushima.

Kashiwazaki-Kariwa, situada a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, fue uno de los 54 reactores cerrados después de que el terremoto y el tsunami de 2011 paralizaran la central de Fukushima Daiichi en el peor desastre nuclear desde Chernóbil.

Desde entonces, ‌Japón ha vuelto a poner en marcha 14 de ⁠los 33 que siguen operativos, en ⁠su intento por desprenderse de los combustibles fósiles importados. Kashiwazaki-Kariwa será la primera operada por Tokyo Electric Power Co (TEPCO) , que gestionaba la ‍condenada central de Fukushima.

El lunes, la asamblea de la prefectura de Niigata aprobó un voto de confianza ⁠al gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, ‌que respaldó la reanudación el mes pasado, permitiendo así que la central volviera a funcionar.

Aunque los legisladores votaron a favor de Hanazumi, la sesión de la asamblea, la última del año, puso de manifiesto las divisiones de la comunidad en torno ‌a la ‌reanudación, a pesar de los nuevos puestos de trabajo y la posible reducción de las facturas de electricidad.

"Esto no es más que un acuerdo político que no tiene en cuenta la voluntad de los residentes de Niigata", dijo ​un miembro de la asamblea que se oponía a la reanudación a sus colegas cuando estaba a punto de comenzar la votación.

En el exterior, unos 300 manifestantes aguantaron el frío con pancartas en las que se leía "No a las nucleares", "Nos oponemos a la reanudación de Kashiwazaki-Kariwa" y "Apoyo a Fukushima".

"¿Está TEPCO capacitada para gestionar Kashiwazaki-Kariwa?", preguntó un manifestante ‍al micrófono, mientras la gente gritaba: "¡No!"

TEPCO estudia reactivar el primero de los siete reactores de la central el 20 de enero, según informó la cadena pública NHK.

"Seguimos firmemente comprometidos a que nunca se repita un accidente de este tipo y a garantizar que los residentes ​de Niigata nunca experimenten algo similar", declaró el portavoz de TEPCO, Masakatsu Takata. Takata declinó hacer comentarios sobre los plazos.

Las acciones de TEPCO ​subían un 1,7% por la tarde en Tokio, en consonancia con la subida del índice Nikkei , que se anotaba un 1,8%.

(1 ⁠dólar = 155,9200 yenes)

Con información de Reuters