Vuelve el calor sofocante: qué día de la semana hará 34 grados.

El calor no da respiro en la Ciudad de Buenos Aires y esta segunda quincena de enero volverá a tener temperaturas elevadas que alcanzarán una máxima de 35 grados, según informó el Servicio Nacional Meteorológico (SNM). Según los especialistas, el sábado 24 será el día más caluroso. Por otro lado, la temperatura mínima será de 22 °C y el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Cómo seguirá el clima en la semana

Miércoles 21 de enero: cielo algo nublado, con mínima de 21 °C y máxima de 31 °C. Se esperan vientos del norte y el este, a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Jueves 22 de enero: la mínima será de 22 °C y la máxima de 32 °C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se pronostican vientos del norte y el este a lo largo del día.

Viernes 23 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22 °C y máxima de 32 °C, con vientos que soplarán desde el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche lo harán desde el este.

Sábado 24 de enero: mínima de 22 °C y máxima de 34 °C. Cielo parcialmente nublado, con vientos del norte y el este durante toda la jornada.

Domingo 25 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22 °C y máxima de 32 °C. Se esperan vientos del sector este a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Recomendaciones del SMN ante la ola de calor