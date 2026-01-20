El ultimátum de Kicillof a Milei: "No va más"

El gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro productivo en Chascomús con empresarios y representantes de los sectores industrial, turístico, comercial, cultural y agrario de la zona. En ese escenario, el mandatario fue directo y concreto: "Esto no va más". "Tenemos que pensar cómo revertirlo con políticas a favor de los sectores productivos", destacó.

En tanto, el mandatario criticó al Gobierno nacional por el modelo económico y político que está aplicando en el país. Este martes por la tarde, el presidente Javier Milei llegó a Suiza, y disertará en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí intentará mostrarse como referente de la derecha global, difundirá una agenda "anti-woke" y mantendrá reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales.

Al respecto, Kicillof dijo que "está llevando adelante una política deliberada de destrucción de todo el aparato comercial, turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires". Para el dirigente bonaerense se trata de "un plan económico equivocado que además responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal".

Así, el Gobernador afirmó que "no hay ningún sector que se beneficie con este programa económico", e hizo hincapié en todos los espacios: "Los que viven acá, los que tienen empresas y proyectos, son los grandes perjudicados de este modelo anti industrial, extractivista, de dependencia externa, que nos deja sin laburo y sin producción".

Agenda entre Mar del Plata y La Plata

Axel Kicillof continúa con una laxa agenda de verano pivoteando reuniones entre Casa de Gobierno en La Plata y la residencia de Chapadmalal. A la gestión que lleva adelante en la provincia de Buenos Aires le suma la rosca política que hay detrás de las elecciones del Partido Justicialista provincial previstas para el próximo 15 de marzo.

Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que la baja exposición del mandatario responde a una “reconfiguración interna", luego de un “año intenso y positivo", como creen que fue el 2025 para su espacio. “Antes de volver a la arena pública, hay que oxigenarse y planificar", dijo un dirigente muy cercano al Gobernador. “La gestión no te da tiempo a bajarte, pero en algún momento tenés que tomar distancia para reconfigurar y avanzar", cerraron al respecto.

En estos días, además de las reuniones fuera del radar periodístico, Kicillof mantuvo el diálogo con los gobernadores peronistas, más no así con otros pares de la oposición. En ese sentido, las visitas a otras provincias, por ahora, "no están previstas", para las próximas semanas.