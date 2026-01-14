Rosca de verano: Kicillof reaparece en la Costa para iniciar un año clave en su construcción política

El verano también es una temporada alta de rosca política. Por eso, después de unos días de descanso, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá su primera conferencia de prensa del año en Villa Gssell, tras haber estado el lunes en Miramar para inaugurar el programa Escuelas Abiertas en Verano en el Centro de Educación Física N° 75. Más tarde, reunirá a su movimiento para empezar a discutir un año que será clave para su construcción política.

Su agenda por el territorio costero está cargada de actividades. A las 13 horas encabezó la primera Reunión Productiva de verano, junto al intendente Juan de Jesús, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa en el Espacio Cultural Mar de Ajó.

El objetivo de la misma es desarrollar una mesa de trabajo con representantes de los sectores productivos y turísticos, con intercambio entre empresarios y autoridades. A partir de las 17 horas, brindará la primera conferencia de verano en Villa Gesell, y estará acompañado del intendente Gustavo Barrera, ministros, ministras y autoridades provinciales. Será en el Golf Club del distrito.

Las conferencias de prensa serán actividades que el Gobernador realizará cada 15 días desde distintas ciudades turísticas de la provincia para promover e incentivar el turismo local. Luego de ello firmará el acta de adjudicación para la finalización de la obra del Hospital Subzonal y se presentarán el proyecto de ampliación del Centro Universitario de Villa Gesell.

Rosca política con la elección del PJ bonaerense en el temario

Pasadas las 19 horas, Kicillof encabezará un encuentro político con su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el mismo lugar. La reunión, que fue convocada por el propio mandatario tendrá, entre otros objetivos, evaluar cómo viene avanzando la campaña del PJ bonaerense y los avales para la elección. La vicegobernadora Verónica Magario estará en la reunión y es quien viene llevando adelante el proceso afiliatorio.

Según detallaron desde el gobierno bonaerense harán “un repaso político” del peronismo y en general, evaluarán la “situación económica” del país, luego de haberse conocido la inflación de diciembre y haber terminado el 2025 con una suba anual del 31,5%.

El 9 de enero pasado se dio una reunión virtual de la Junta Electoral del PJ que tuvo como objetivo "monitorear" el cronograma fijado de trabajo en las próximas semanas. En ese sentido, el cronograma electoral establece que la exhibición de los padrones del Partido será entre el jueves 22 al martes 27 de enero. Además, habrá tiempo hasta el mismo 27 de hacer observaciones y presentaciones en relación al padrón.

En tanto, la fecha límite para la presentación de candidatos será el domingo 8 de febrero y, previo a ello, el martes 3 del segundo mes vencerá el plazo para presentar los avales correspondientes a cada lista que se presente. De no conseguirse una lista de unidad, el domingo 15 de marzo serán las elecciones del partido.