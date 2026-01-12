Kicillof se mostró con dirigentes políticos de su espacio en Miramar

El gobernador, Axel Kicillof, realizó la primera actividad oficial del año desde la costa bonaerense. Tras haber pasado la primera semana del año con diferentes reuniones en distintos lugares de la costa, el mandatario dio inicio al programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en el Centro de Educación Física N°75 de Miramar y estuvo acompañado de gremialistas y referentes locales que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Durante la recorrida lo acompañaron el senador provincial y ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi; el actual Jefe comunal de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; el diputado nacional Hugo Yasky y el secretario General de la CTA bonaerense, Roberto Baradel.

En ese marco, Kicillof afirmó que el programa Escuelas Abiertas en Verano “ofrece una solución totalmente gratuita para quienes no pueden pagar una colonia: los chicos y chicas pueden acceder a un espacio para divertirse, con contenidos culturales y deportivos, mientras sus padres continúan con sus actividades”. El mismo cuenta con más de 1.700 sedes donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales para niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

“Es el resultado de una inversión muy importante, que alcanza a los 135 municipios, para que todas las familias bonaerenses puedan también disfrutar del verano”, cerró Kicillof. En el lugar también estuvieron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Sebastián Ianantuony; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; su par de Turismo, Soledad Martínez; y el director de Educación Física, Leonardo Troncoso.

“Sin la presencia tan fuerte de las distintas políticas públicas provinciales para apuntalar el turismo y la actividad sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”, explicó el Gobernador y añadió: “Tenemos playas hermosas, sierras y lagunas para que todos los argentinos disfruten: a pesar de los palos en la rueda que nos pone el Gobierno nacional, junto a los intendentes vamos a seguir trabajando para tener el mejor verano posible”, concluyó.

Escuelas Abiertas en Verano 2026

Del programa participan más de 223.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, y tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación, la alimentación y la recreación. Cuenta con 1.724 sedes en los 135 distritos bonaerenses, donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas, acuáticas y artísticas, de lunes a viernes y hasta el 30 de enero.

Durante la recorrida, la directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi remarcó que todo fue posible “gracias al trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para garantizar espacios cuidados y de calidad para los chicos y chicas”. “Escuelas Abiertas en Verano es fundamental para continuar con la construcción de vínculos, la diversión y el aprendizaje”, remarcó.

Las autoridades recorrieron las instalaciones del CEF N°75, una de las principales sedes del programa en el distrito, donde asisten más de 250 niños y adolescentes pertenecientes a escuelas cercanas. “Desde el municipio valoramos profundamente esta política pública que garantiza que nuestros pibes transiten la temporada de la mejor manera posible: nos llena de alegría poder ofrecerles, junto a la Provincia, un verano de disfrute, de contención y de entretenimiento”, subrayó Ianantuony.