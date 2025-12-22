Entradas Skay y los Fakires en Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Skay y los Fakires se presentan en Mar del Plata.

Skay y los Fakires llegan a Mar del Plata con un show imperdible, donde repasarán varios de sus grandes éxitos en su extensa carrera. El mítico ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presenta con lo mejor de su música en La Feliz, para arrancar de la mejor manera el próximo 2026 junto a sus fanáticos.

El artista continúa generando nuevas emociones en sus seguidores en cada lanzamiento. El más reciente, agosto 2025, ¨Jaque al Rey¨ es un tema fiel a su estilo melódico, preciso y contundente, de esta manera vuelve a dejar una marca personal en la escena del rock nacional. Tampoco podrán faltar algunos clásicos de Los Redondos en su próximo recital, como Ji Ji Ji.

Cuándo tocan Skay y los Fakires en Mar del Plata

Skay y los Fakires se presentan el sábado 14 de febrero a las 21 horas en Plaza de la Música Mar del Plata (Av. Constitución 5780).

Las entradas se pueden comprar por Articket o en los siguientes puntos de venta:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 - Mar del Plata

Belgrano 3420 - Mar del Plata FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 - Mar del Plata

Precios de las entradas para Skay y los Fakires en Mar del Plata

Generales: $50.000

Carrera solista de Skay tras Los Redondos

Skay lanzó su primer disco solista en 2002 ¨A través del Mar de los Sargazos" el cual está conformado por canciones que fueron quedando afuera de los discos de los Redondos. Con Colombres, Cuartero, Oscar Reyna (guitarra) y Javier Lecumberry (teclados) avanzó sobre "Talismán" (2004), una placa de once temas de su autoría y un track, "Boggart Blues", compuesto a dúo con Claudio Kleiman. En "Presagio" participa la cantante lírica Eva Faludi.

Skay Beilinson, una leyenda del rock nacional.

En 2007 lanzó su tercer álbum, llamado "La Marca de Caín". La banda fue rebautizada como Skay y los Seguidores de la Diosa Kali, con modificaciones en el grupo original: Daniel Colombres deja el puesto de baterista y es reemplazado por Mauricio Topo Espíndola. Por su parte, en 2010 salió a la venta su cuarto álbum, "¿Dónde vas?", integrado por once canciones, mientras que en el año 2012 la banda pasa a llamarse Skay y Los Fakires y está integrada, además de Skay, por Oscar Reyna en guitarra, Claudio Quartero en bajo, Javier Lecumberry en teclados y "Topo" Espíndola en batería.

En el 2013 con la nueva formación graba "La luna hueca", su quinto trabajo discográfico, mientras que luego sacó en 2016 "El Engranaje de Cristal" y en agosto de 2019 sale a la luz su séptimo álbum "En el corazón del laberinto". El último trabajo de la banda es "Espejismos", editado en 2023, un compilado de diez canciones, con singles lanzados anteriormente.