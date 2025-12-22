Entradas para Fito Páez en concierto sinfónico en Rosario 2026: precios y fechas de cuándo toca

Fito Páez vuelve a su ciudad natal.

Fito Paez se presenta en Rosario, su ciudad natal, para realizar "Casa Paez". Se trata de tres shows consecutivos con una propuesta diferente, y en dos lugares muy representativos en su historia personal. El cantante decide volver a sus orígenes antes de salir nuevamente de gira, tras lanzar en marzo de 2025 "Novelas", su último trabajo discográfico, y anunciar que realizará en 2026 "Sale el Sol tour".

Luego de recibir la entrega de su Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario, el artista tomó presentar en su querida ciudad, gran parte de su obra, en sus diferentes formatos. Dentro de ese marco se gestó “Casa Páez”, eligiendo meticulosamente cada canción y el lugar indicado para disfrutar de toda su música.

Cuándo y dónde serán los shows sinfónicos de Fito Páez

10 de marzo realizará un sinfónico en el Teatro El Círculo.

11 de marzo presenta Piano Solo en Teatro Astengo.

13 de marzo presenta Novela en Teatro El Círculo.

Por dónde sacar entradas y precios

Las entradas se pueden adquirir para los tres por www.ticketek.com.ar .

. Los precios arrancan en el caso de las tres presentaciones en alrededor de $80.000.

Cómo serán las presentaciones Fito Páez

Para el concierto sinfónico Fito quiso, y así será, que se realice con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. La noche de ‘Solo Piano’ , se centrará en sus canciones más emblemáticas (hits y no tanto), pero también en obras de aquellos autores que lo formaron como artista y que son parte del cancionero popular argentino.

Fito y el piano, dos amigos inseparables.

Por su parte, ‘Novela’ , se presentará por única vez, y el día de su cumpleaños, de forma completa, tal y como fue concebida en el álbum, siendo esta la exclusiva oportunidad de escuchar en vivo su última obra, que retrata sentidos y sentimientos de su propia infancia en Villa Constitución, a través de un relato mágico que narra las vidas de un grupo de artistas de circo provincial y de unas brujas oriundas de universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. Para dar vida a esta novela, el concierto dispondrá de una puesta en escena espacial concebida específicamente para esta noche.

En el teatro El Círculo de Rosario, Fito presentó por primera vez ‘Del 63’, el álbum que dio inicio a su carrera solista. En tanto que fue en el Teatro Astengo donde Páez vió por primera vez un concierto de La Máquina de hacer pájaros, evento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.