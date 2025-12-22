Cuáles fueron las contraseñas más vulneradas del 2025

A pesar de que los hackeos y estafas virtuales crecen año a año, millones de usuarios siguen usando contraseñas extremadamente débiles. Un informe reciente de NordPass y Comparitech volvió a encender las alarmas: en 2025, las claves más utilizadas siguen siendo fáciles de adivinar y representan un riesgo directo para la seguridad digital y la protección de datos personales.
El dato más contundente aparece desde el inicio del relevamiento: la contraseña más usada del año volvió a ser “123456”, seguida por combinaciones casi idénticas como “12345678” y “123456789”. En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, la falta de hábitos básicos de ciberseguridad deja expuestas cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y servicios laborales.
Contraseñas débiles: un problema que no desaparece
Según el informe, cerca de un cuarto de las mil contraseñas más comunes está compuesto solo por números consecutivos. El motivo es simple: comodidad. Son fáciles de recordar, rápidas de escribir y no exigen ningún esfuerzo. Sin embargo, ese mismo rasgo las convierte en el primer objetivo de los ataques automatizados.
Los sistemas de hackeo no prueban combinaciones al azar. Utilizan bases de datos con las contraseñas más frecuentes. Cuanto más popular es una clave, menos tiempo tarda un software en romperla. Por eso, las contraseñas simples no pasan desapercibidas: son las primeras en ser testeadas cuando se filtran millones de datos.
Las contraseñas más usadas en 2025, según la edad
El estudio también segmentó los resultados por rangos etarios, y las coincidencias son llamativas:
De 18 a 28 años
-
12345
-
123456
-
12345678
-
123456789
-
password
De 29 a 44 años
-
123456
-
1234qwer
-
123456789
-
12345678
-
12345
De 45 a 60 años
-
123456
-
123456789
-
12345
-
veronica
-
lorena
De 61 a 79 años
-
123456
-
123456789
-
12345
-
maria
-
contraseña
Cuatro claves para crear contraseñas seguras
-
No reutilices contraseñas
Usar la misma clave en varios servicios multiplica el riesgo. Una sola filtración puede abrir la puerta a todas tus cuentas.
-
Evitá datos personales
Nombres, mascotas, fechas o equipos de fútbol son fáciles de rastrear y adivinar.
-
Cuanto más compleja, mejor
Combiná letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
-
Que sea larga
Una contraseña segura debería tener al menos 12 caracteres. Con esa longitud, incluso una supercomputadora tardaría miles de años en descifrarla.
En tiempos de amenazas digitales constantes, mejorar las contraseñas ya no es opcional: es una medida básica de supervivencia online.