Cuáles fueron las contraseñas más vulneradas del 2025

La contraseña más usada del año volvió a ser “123456”.

A pesar de que los hackeos y estafas virtuales crecen año a año, millones de usuarios siguen usando contraseñas extremadamente débiles. Un informe reciente de NordPass y Comparitech volvió a encender las alarmas: en 2025, las claves más utilizadas siguen siendo fáciles de adivinar y representan un riesgo directo para la seguridad digital y la protección de datos personales.

El dato más contundente aparece desde el inicio del relevamiento: la contraseña más usada del año volvió a ser “123456”, seguida por combinaciones casi idénticas como “12345678” y “123456789”. En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, la falta de hábitos básicos de ciberseguridad deja expuestas cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y servicios laborales.

Contraseñas débiles: un problema que no desaparece

Según el informe, cerca de un cuarto de las mil contraseñas más comunes está compuesto solo por números consecutivos. El motivo es simple: comodidad. Son fáciles de recordar, rápidas de escribir y no exigen ningún esfuerzo. Sin embargo, ese mismo rasgo las convierte en el primer objetivo de los ataques automatizados.

Los sistemas de hackeo no prueban combinaciones al azar. Utilizan bases de datos con las contraseñas más frecuentes. Cuanto más popular es una clave, menos tiempo tarda un software en romperla. Por eso, las contraseñas simples no pasan desapercibidas: son las primeras en ser testeadas cuando se filtran millones de datos.

Las contraseñas más usadas en 2025, según la edad

El estudio también segmentó los resultados por rangos etarios, y las coincidencias son llamativas:

De 18 a 28 años

12345

123456

12345678

123456789

password

De 29 a 44 años

123456

1234qwer

123456789

12345678

12345

Los sistemas de hackeo utilizan bases de datos con las contraseñas más frecuentes.

De 45 a 60 años

123456

123456789

12345

veronica

lorena

De 61 a 79 años

123456

123456789

12345

maria

contraseña

Cuatro claves para crear contraseñas seguras

No reutilices contraseñas

Usar la misma clave en varios servicios multiplica el riesgo. Una sola filtración puede abrir la puerta a todas tus cuentas. Evitá datos personales

Nombres, mascotas, fechas o equipos de fútbol son fáciles de rastrear y adivinar. Cuanto más compleja, mejor

Combiná letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Que sea larga

Una contraseña segura debería tener al menos 12 caracteres. Con esa longitud, incluso una supercomputadora tardaría miles de años en descifrarla.

En tiempos de amenazas digitales constantes, mejorar las contraseñas ya no es opcional: es una medida básica de supervivencia online.