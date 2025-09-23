Baratos y con buena cámara: los mejores 5 celulares Xiaomi para comprar

Para quienes buscan un smartphone con buenas fotos sin pagar de más.

En un mercado cada vez más competitivo, Xiaomi sigue marcando el pulso en la gama de celulares que combinan buen precio y cámaras de calidad. Para quienes buscan un smartphone con buenas fotos sin pagar de más, la marca china renovó este año su catálogo con modelos que apuntan tanto al segmento premium como a opciones más accesibles.

Actualmente, Xiaomi ofrece una gama de smartphones que equilibran calidad fotográfica y precio accesible en Argentina. Desde el modelo básico con cámara de 108 MP hasta el avanzado con sensor de 200 MP, hay opciones para diversos presupuestos y necesidades. A continuación, se presentan los cinco modelos más destacados.

Xiaomi Redmi Note 13 4G: una opción económica que no sacrifica la cámara, con sensor principal de 108 MP , ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP . Su pantalla AMOLED de 6,67" a 120 Hz permite imágenes nítidas y fluidas, mientras que el procesador Snapdragon 685 y la batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W aseguran autonomía y buen desempeño diario. Su precio ronda los $140.495 , ideal para quienes buscan la mejor relación calidad-precio.

El Xiaomi 13T Pro representa la gama más alta de esta selección.

Poco X5 Pro 5G: destaca por cámara principal de 108 MP, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP , pantalla AMOLED de 6,67" a 120 Hz y procesador Snapdragon 778G. La batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W asegura largas horas de uso, con un precio aproximado de $280.000 , ofreciendo potencia y fotografía a buen precio.

Xiaomi 13T Pro: representa la gama más alta de esta selección, con cámara principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 5 MP, pantalla AMOLED de 6,67" a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 9200+ y batería de 5000 mAh con carga ultrarrápida de 120W. Su precio en Argentina es de $720.000, ideal para usuarios exigentes que buscan calidad premium en fotos y rendimiento.

Estos modelos de Xiaomi ofrecen una excelente combinación de calidad fotográfica y precio, adaptándose a diferentes necesidades y presupuestos. Desde el modelo básico con cámara de 108 MP hasta el avanzado con sensor de 200 MP y características premium, hay opciones para todos.