6 trucos para acelerar tu celular si está muy lento

Con el uso diario, cualquier celular se vuelve más lento, especialmente cuando nunca antes eliminaste fotos, videos y aplicaciones viejas. No obstante, no todo está perdido: hay una serie de trucos que podés intentar para que tu celular vuelva a andar con mayor fluidez.

6 consejos para que tu celular vuelva a ser rápido

Reiniciarlo, el truco más subestimado

Empezar por lo básico siempre tiene sentido. Al reiniciar el equipo, se cierran todos los procesos en segundo plano, se libera la memoria RAM y se detienen aplicaciones que podrían haberse quedado trabadas consumiendo recursos en silencio. Reiniciar una vez por semana es un hábito simple que marca una diferencia concreta en el rendimiento diario.

Liberar espacio de almacenamiento

El sistema operativo sufre graves tropiezos cuando el almacenamiento está al límite. Como regla general, el dispositivo siempre debería tener al menos un 10% —idealmente un 20%— de su capacidad total libre para gestionar archivos temporales y actualizaciones. Borrar videos viejos de WhatsApp, fotos duplicadas y apps que no se usan es la forma más directa de ganar velocidad.

Actualizar el sistema operativo y las apps

Contrario a lo que muchos creen, actualizar el sistema no lo hace más lento: las actualizaciones incluyen parches de seguridad, corrección de errores y optimizaciones de rendimiento. Si se tiene una versión vieja de una app o del sistema, se podría estar sufriendo fallos de rendimiento que ya fueron solucionados hace meses.

Reducir o desactivar las animaciones

En iPhone, yendo a Configuración → Accesibilidad → Movimiento y marcando "Reducir movimiento", las transiciones se vuelven más rápidas, lo que da la sensación de un iPhone más rápido. En Android, el menú para desactivar animaciones está en las opciones para desarrolladores. No mejora el procesador, pero hace que todo se sienta más ágil.

Revisar qué apps corren en segundo plano

Muchas apps siguen activas aunque no las estés usando y consumen RAM y batería sin que te des cuenta. En Android podés ir a Configuración → Aplicaciones, seleccionar la que sospechás que da problemas y tocar "Forzar detención". En iPhone, el sistema gestiona esto de forma más automática, pero cerrar las apps que dejaste abiertas en el administrador de tareas siempre ayuda.

Considerar el cambio de batería

Si el celular tiene más de tres años y ninguno de los trucos anteriores cambia nada, el problema puede estar en la batería. Si el iPhone ya tiene mucho uso, cambiar la batería puede resolver el problema de lentitud. Lo mismo aplica para Android: una batería degradada hace que el procesador baje su rendimiento para compensar la menor capacidad energética. Llevarlo a un técnico para que la evalúen no cuesta nada y puede alargarle la vida al equipo por varios años más.