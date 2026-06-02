Celulares de "caja abierta": cómo es el método legal para comprar tecnología de alta gama al 50% de su valor

Fuente: Enterate Salta.

Un Samsung Galaxy S22 en caja abierta se ofrecía en mayo de 2026 con un ahorro del 58% sobre el modelo sellado. La gran ventaja es el ahorro, el cual puede superar el 30% o incluso el 50% en algunos modelos, permitiendo acceder a tecnología de alta gama por una fracción de su costo.

Qué es exactamente un celular de caja abierta

El nombre describe literalmente la situación del producto: la caja fue abierta, pero el equipo apenas fue usado. No es lo mismo que un reacondicionado (reparado) ni que un usado prolongado. Esta denominación se aplica a aquellos dispositivos cuyo embalaje fue abierto por el comprador original, pero que el celular en sí fue usado poco o nada; por ejemplo, para una prueba rápida, una reseña, o fue devuelto sin uso real. Las condiciones de estos celulares son casi idénticas a las de los dispositivos nuevos en cuanto a estética y funcionamiento.

Las razones detrás de la apertura de la caja son variadas. Puede ser un cliente que lo devolvió porque cambió de opinión, un equipo de exhibición en una tienda, un modelo que fue unboxed para una reseña o un producto cuyo embalaje sufrió un daño estético. En todos los casos, el teléfono en sí no tiene uso real.

La diferencia con el reacondicionado y el usado

Entender las tres categorías es clave para comprar bien.

Nuevo sellado: caja intacta, precio completo, garantía de fábrica total.

caja intacta, precio completo, garantía de fábrica total. Caja abierta: caja abierta, equipo casi sin uso, descuento considerable, garantía en muchos casos vigente.

caja abierta, equipo casi sin uso, descuento considerable, garantía en muchos casos vigente. Reacondicionado: equipo que fue devuelto, revisado y reparado profesionalmente, con garantía del reacondicionador.

equipo que fue devuelto, revisado y reparado profesionalmente, con garantía del reacondicionador. Usado: equipo con uso prolongado, sin garantía, precio variable según estado.

El caja abierta es el punto más cercano al nuevo en términos de estado real del equipo, pero con precio cercano al reacondicionado.

Ejemplos de precios reales en Argentina

Para dar dimensión al ahorro, estos eran algunos precios relevados en tiendas oficiales de Mercado Libre en mayo de 2026:

Samsung Galaxy A15: $329.999 (caja abierta) vs. $489.999 (nuevo) → ahorro del 33% .

$329.999 (caja abierta) vs. $489.999 (nuevo) → . TCL 501: $139.999 (caja abierta) vs. $299.999 (nuevo) → ahorro del 53% .

$139.999 (caja abierta) vs. $299.999 (nuevo) → . Tecno Spark 20c: $269.999 (caja abierta) vs. $399.999 (nuevo) → ahorro del 32%.

Qué revisar antes de comprar

La clave para no llevarse sorpresas está en cuatro puntos concretos.