Celulares de "caja abierta": cómo es el método legal para comprar tecnología de alta gama al 50% de su valor

Un Samsung Galaxy S22 en caja abierta se ofrecía en mayo de 2026 con un ahorro del 58% sobre el modelo sellado. La gran ventaja es el ahorro, el cual puede superar el 30% o incluso el 50% en algunos modelos, permitiendo acceder a tecnología de alta gama por una fracción de su costo.
Qué es exactamente un celular de caja abierta
El nombre describe literalmente la situación del producto: la caja fue abierta, pero el equipo apenas fue usado. No es lo mismo que un reacondicionado (reparado) ni que un usado prolongado. Esta denominación se aplica a aquellos dispositivos cuyo embalaje fue abierto por el comprador original, pero que el celular en sí fue usado poco o nada; por ejemplo, para una prueba rápida, una reseña, o fue devuelto sin uso real. Las condiciones de estos celulares son casi idénticas a las de los dispositivos nuevos en cuanto a estética y funcionamiento.
Las razones detrás de la apertura de la caja son variadas. Puede ser un cliente que lo devolvió porque cambió de opinión, un equipo de exhibición en una tienda, un modelo que fue unboxed para una reseña o un producto cuyo embalaje sufrió un daño estético. En todos los casos, el teléfono en sí no tiene uso real.
La diferencia con el reacondicionado y el usado
Entender las tres categorías es clave para comprar bien.
- Nuevo sellado: caja intacta, precio completo, garantía de fábrica total.
- Caja abierta: caja abierta, equipo casi sin uso, descuento considerable, garantía en muchos casos vigente.
- Reacondicionado: equipo que fue devuelto, revisado y reparado profesionalmente, con garantía del reacondicionador.
- Usado: equipo con uso prolongado, sin garantía, precio variable según estado.
El caja abierta es el punto más cercano al nuevo en términos de estado real del equipo, pero con precio cercano al reacondicionado.
Ejemplos de precios reales en Argentina
Para dar dimensión al ahorro, estos eran algunos precios relevados en tiendas oficiales de Mercado Libre en mayo de 2026:
- Samsung Galaxy A15: $329.999 (caja abierta) vs. $489.999 (nuevo) → ahorro del 33%.
- TCL 501: $139.999 (caja abierta) vs. $299.999 (nuevo) → ahorro del 53%.
- Tecno Spark 20c: $269.999 (caja abierta) vs. $399.999 (nuevo) → ahorro del 32%.
Qué revisar antes de comprar
La clave para no llevarse sorpresas está en cuatro puntos concretos.
- Comprá en tiendas oficiales o vendedores con alta reputación. Para minimizar los riesgos y maximizar la satisfacción, hay que optar por vendedores con alta reputación y una política de devolución clara.
- Revisá si incluye todos los accesorios. Cargador, cable y auriculares deberían estar; si falta algo, tiene que estar explicitado en la descripción con el descuento correspondiente.
- Verificá la garantía disponible. En muchos casos sigue vigente la del fabricante o aplica la Compra Protegida de Mercado Libre.
- Leé las fotos del equipo con atención. Los vendedores serios fotografían el estado real del dispositivo. Si las fotos son genéricas o no muestran el equipo en cuestión, es una señal de alerta.